- Vi har en topmoderne og velholdt butik, og vi foretager løbende vedligeholdelser og fornyelser når behovet opstår. Det er vigtigt, at vi hele tiden er med på denne front, og det synes vi da også selv, at vi er ganske gode til, sagde Torben Weiss. Foto: Petter Becker-Jostes

Tune-boerne elsker de røde bøffer

Der var mange gode nyheder at overbringe, da Tune Brugsforening mandag aften holdt sin årlige generalforsamling, der igen i år blev et tilløbsstykke med godt 240 fremmødte medlemmer.

Bagefter var det uddeler Bjarne Damgaards tur til at gennemgå regnskabet, der bød på vækst i omsætningen fra 60,9 millioner kroner i 2016 til 64,3 millioner kroner sidste år. Mens årene 2013 og 2014 bød på et underskud på godt 300.000 kroner, er overskuddet de seneste tre år vokset fra 1,15 millioner kroner i 2015 og 1,17 millioner i 2016 til 1,54 millioner sidste år, lød det fra uddeleren. Og samtidigt lader til, at det har været en god ide at give efter for Tune-boernes ønske om røde bøffer: Siden butikken ansatte endnu en slagter, ligger slagterafdelingen i Tune på fredage i top fem blandt alle Super Brugsens butikker over hele landet, fortalte Bjarne Damgaard.