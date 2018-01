Tune IF får linedance

Tune IF Gymnastik søger at tage linedance på programmet med start torsdag 11. januar kl. 13.00-14.30 i selskabslokalet i Tune Idræts Center.

- Det her er holdet for ALLE uden undtagelse - mænd, kvinder, nybegyndere, øvede og alt midt imellem. Det eneste, der kræves for at gå på holdet er lysten til at danse linedance, skriver to af initiativtagerne, Ninet Tofteng og Jeanette Bahnsen på foreningens Facebookside.