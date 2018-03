Se billedserie De tre lokale virksomheder, der er med i slutløbet om at vinde Greve Erhvervspris, er Greve Golf ApS, LEMAN International System Transport A/S og RTM Insurance Brokers A/S. Her på billedet ses Thomas Krøyer, CEO for LEMAN Gruppen. Pressefoto Foto: Fotograf Lars Bech

Tre vidt forskellige virksomheder nomineret til erhvervspris

Greve - 23. marts 2018 kl. 10:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre lokale virksomheder, der er nomineret til Greve Erhvervspris 2017, er Greve Golf ApS, LEMAN International System Transport A/S og RTM Insurance Brokers A/S.

De tre nominerede virksomheder - alle med adresse i Greve Kommune - er udvalgt af ErhvervsCentrets bestyrelse blandt fjorten lokale virksomheder, som både erhvervsorganisationer, virksomheder og borgere har indstillet til erhvervsprisen.

- Vi har igen i år fået udvalgt tre spændende og meget forskellige virksomheder, der alle er i vækst, og som bidrager med at bringe Greve på landkortet på erhvervsområdet. Det er dejligt at være vidne til den store interesse, der har været for at indstille lokale virksomheder til prisen. Det er et tegn på, at vi har et sundt og stærkt erhvervsliv med en masse dygtige og hårdtarbejdende virksomheder, som lokalsamfundet synes fortjener en påskønnelse, siger Greves erhvervs- og turistchef, Tina Charlotte Koeffoed.

Borgmester Pernille Beckmann (V) har som formand for Erhvervscentrets bestyrelse været med til at vurdere de mange indstillede favoritter til prisen på et bestyrelsesmøde.

Gode ambassadører

- Jeg er stolt over, at vi i år har fået mange forslag til en kvalificeret vinder af Greve Erhvervspris 2017. Det har ikke været nemt at udvælge de tre nominerede virksomheder. Vi har i bestyrelsen diskuteret de indstillede virksomheders styrker i forhold til kriterierne. Fælles for de tre udvalgte frontløbere er, at de udmærker sig ved i særlig høj grad at være en god ambassadør for Greve, fordi de på hver deres måde bidrager positivt til udviklingen af Greves erhvervsliv og arbejdsmarked og gør noget ekstraordinært for lokalsamfundet. I årets løb har alle tre gjort sig positivt bemærket ved at skabe resultater, der inspirerer og bidrager til væksten og udviklingen i kommunen og lokalsamfundet, fortæller hun.

Kriterier for nominering

Greve Erhvervspris gives hvert år til en lokal virksomhed, der har udmærket sig på et eller flere af følgende punkter:

1. Er i positiv vækst, 2. udviser social bevidsthed, socialt ansvar samt er lokalt engageret, 3. tegner Greve Kommunes ansigt udadtil og er ambassadør, 4. bidrager til at skabe en aktiv og dynamisk kommune, 5. skaber vækst og grobund for en positiv udvikling af Greve Kommunes erhvervsliv og arbejdsmarked, 6. har visioner og ideer og engagerer sig i det lokale samfund.

Vinderen afsløres mandag den 7. maj 2018.