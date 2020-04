Tre trafikanter kørte for stærkt samtidig

Tirsdag klokken 19.54 kørte færdselspolitiets videovogn ad Hundige Strandvej mod nord og foretog observationer af de øvrige trafikanter. Under kørslen blev tre trafikanter - to motorcyklister forrest og med en personbil bagefter - filmet, medens de kørte med højere hastighed end tilladt ad Hundige Strandvej, hvor højst tilladte hastighed er 50 km/t (byzone). Politiet fik standset de to motorcyklister, som var to mænd på 32 og 33 år fra Hvidovre. De blev sigtet for at have kørt med mindst 90 km/t i byzonen og kan nu ud over en bøde forvente en påstand om en betinget frakendelse af kørekortet. Bilisten slap indledningsvist væk fra politiet, men ud fra bilens nummerplade kunne bilejeren oplyse, at bilen var blevet ført af en 19-årig søn fra Greve. Ham fik politiet efterfølgende kontakt til og kunne oplyse ham om en sigtelse for at have kørt op mod 100 km/t i byzonen samt for kørsel frem mod rødt lys i lyskrydset Ishøj Strandvej / Ishøj Stationsvej i forbindelse med et forsøg på at følge med de forankørende motorcyklister. Den 19-årige bilist kan nu ud over en bøde forvente en påstand om et kørselsforbud. Alle tre sigtede trafikanter vil derfor hver især høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres.