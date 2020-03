Tre personer anholdt efter indbrud i trælast

Tune: Tre mænd blev natten til tirsdag anholdt og sigtet for at stå bag indbrud i en trælast i Tune.

En hundepatrulje blev 00.13 sendt ud til et igangværende indbrud, og vagtselskabet oplyste til politiet, at der befandt sig 3-4 personer i en hal på stedet. Da patruljen nærmede sig stedet, så de i krydset på Industrihegnet/Industrisvinget, at der holdt en bil parkeret og at tre personer var ved at stige ind i bilen. Politiet anholdt de tre mænd, en 31, 33 og 38-årig, fra Taastrup, Valby og Albertslund, som blev sigtet for indbrud.