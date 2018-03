Traditionsrigt løb i solskin

- Det er glædeligt for os som arrangør og for alle de frivillige hjælpere, at der er stor opbakning til vores løb. Det gør, at vi er klar til at yde en stor indsats for at få mange med i efterårsudgaven af Sydkystløbet, som næste gang løbes den 14. oktober 2018, siger Thomas Elsgaard fra Greve Trim.