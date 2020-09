Artiklen: To meter lang pytonslange spottet på rasteplads: Ring til politiet, hvis du ser den

En to meter lang pytonslange snoede sig fredag eftermiddag omkring et æbletræ ved rastepladsen Karlslunde Øst på Køge Bugt Motorvejen.

Det var en borger, som var på vej ned af en mindre grussti bag rastepladsen, der opdagede, at noget snoede sig rundt, og da han kom tættere på så han, at der var tale om en to meter lang slange.