To biler brændte ud: Efterforskes som påsat

To biler udbrændte og en tredje blev skadet af varme og flammer på parkeringspladsen ved Søjlegården i Greve.

Torsdag aften udbrændte to biler, som holdt på parkeringspladsen ved Søjlegården. Politi og brandvæsen modtog meldingen 20.43 og rykkede ud til de to biler, der holdt ved siden af hinanden.

- - Derfor skal vi nu have klarlagt den egentlige årsag til branden, men vi efterforsker den som påsat.

- - Det tyder på, at branden er opstået inde i bilen, og det gør den som regel ikke, hvis ikke den er påsat, siger hun.

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne høre fra borgere i området, som har set eller hørt noget i tidsrummet omkring 20.43 torsdag aften.

Det. kan være, at man har set nogle løbe fra stedet, eller at man har oplevet, at personer tidligere på dagen har haft kig på bilerne, siger Charlotte Thornquist.