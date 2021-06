Se billedserie Vibeke Refskov Olsen overrækker Rachida en buket.Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: To 48-årige er de første studenter fra VUC Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To 48-årige er de første studenter fra VUC

Greve - 17. juni 2021 kl. 11:18 Kontakt redaktionen

48-årige Rachida Zaabit fra Marokko og 48-årige Søren Gudmund Petersen er de første studenter fra VUC i Greve, og sidstnævnte beviser, at det aldrig er for sent at uddanne sig og skifte karrierespor, for han har netop færdiggjort en HF-uddannelse.

- Jeg har arbejdet som selvstændig massør i over 20 år, men da det er et hårdt fysisk arbejde ville jeg gerne videreuddanne mig. Jeg vil gerne læse til Finansøkonom, og det kræver et studenterbevis. Så jeg har læst hf enkeltfag i Greve og er virkelig tilfreds med det. Mange af mine medkursister har været jævnaldrende med mig. Vi har et super godt fællesskab og støtter hinanden. Til tider har det også været hårdt at være tilbage på skolebænken, og man skal hanke op i sig selv. Generelt er jeg dog mere motiveret og har lyst til at læse og uddanne mig nu, end da jeg gik i folkeskolen. Fx er mine yndlingsfag historie og samfundsfag, og dengang synes jeg de var kedelige, siger Søren Gudmund Petersen.

Hele familien er mødt op for at ønske Søren tillykke med den sidste eksamen i engelsk, både hans forældre og søster, samt ekskone og hans to børn. Det er børnene Freja og Frederik, der stolt giver far huen på.

Søren bliver også ønsket tillykke med blomster af Vibeke Refskov Olsen, der er uddannelseschef på Hf og VUC Roskilde i Greve.

Rachida har kæmpet hårdt

Rachida Zaabit kunne også iklæde sig studenterhuen som en af de første, hun har først læst 9. og 10. klasse og siden færdiggjort HF. Hendes engelsklærer Ann Mari var rørt til tårer, da hun giver Rachida huen på.

- Jeg er ordblind og har kæmpet ekstra hårdt for min hf. Jeg har læst i fem år, og har også mand og tre børn ved siden af. Så det er hårdt at læse lektier og gå i skole. Jeg kommer fra Marokko, hvor jeg arbejdede som laborant. Jeg får 12 i de naturvidenskabelige fag og det er her min store interesse er. Jeg vil gerne læse videre til enten bioanalytiker, tandplejer eller procesteknolog, siger Rachida, der har boet i Danmark i otte år.