Se billedserie Det er to år siden, at V, DF og LA besluttede at lukke Tjørnelyskolen, men den bliver stadig diskuteret. Ni ud af 13 af partierne, som stiller op til kommunalvalget i Greve, er imod lukningen, og flere peger på, at der bør bygges en ny skole på grunden, hvor den gamle skole stadig ligger, selv om den lukkede i sommerferien. Foto: Janus Spøhr

Tjørnelyskolen spøger stadig

Greve - 19. november 2017 kl. 12:03 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hul i pladerne, som går helt ind til isoleringen, spindelvæv, spredte, væltede stole og gamle skolebøger, som samler støv. Læg dertil, at politiet i øjeblikket holder øvelser iført skudsikre veste. Hvis man ikke vidste bedre, kunne den lukkede Tjørnelyskole ligne kulissen til en gyserfilm.

Nu er der ikke tale om filmoptagelser, men spændingen findes ikke desto mindre stadig, når talen falder på Tjørnelyskolen, der blev bygget i Hundige i 1971 og lukket i sommers. I valgkampen har S, SF, R, Tune Borgerliste, Borgerliberale, Kristendmokraterne, EL, K og Alternativet nemlig udtalt, at det enten var en dårlig idé at lukke skolen, eller også har partierne foreslået at rive skolen ned, bevare grunden på kommunale hænder og bygge en ny skole.

- Der mangler en skole i Hundige, hvor der allerede er blevet lukket to skoler inden for det seneste årti (Hundigeskolen og Tjørnelyskolen, red.). Børnetallet er stigende i den del af kommunen, og det er et kæmpemæssigt demografisk problem, at Tjørnelyskolen er lukket. Vi vil helst annullere salget af grunden og bygge en ny skole på grunden, lyder det eksempelvis fra Alternativets Lars Egholm Fischmann.

Han peger på en skattestigning for kommunens borgere som en finansieringsmodel og peger på, at en ny skole på Tjørnelygrunden kan huse en såkaldt talentlinje, hvor eleverne kan have filosofi og iværksætteri på skemaet. Samtidig har Socialdemokratiet peget på, at der i fremtiden vil blive brug for en skole, mere end tilfældet er i dag, fordi befolkningstallet i Greve ventes at stige, og samtidig vil partiet beholde Tjørnelyskolens svømmehal, som også blev brugt af andre end skoleeleverne.

Da flertalsgruppen i december 2015 besluttede at lukke Tjørnelyskolen, var det til store protester. 6570 afleverede underskrifter mod lukningen af skolen, og kritikken lød blandt andet på, at flertalsgruppen havde begået løftebrud ved at lukke en skole og samtidig efterlod Hundige med et stort hul på skoleområdet.

Flere spor mulighed Kritikken har gjort indtryk på Henrik Klem Lassen (LA), der var i skudlinjen som formand for børne- og ungeudvalget i flertalsgruppen, som desuden består af DF og V. Alligevel holder Henrik Klem Lassen fast i, at lukningen var den bedste løsning, blandt andet fordi mange af kommunens resterende ni skoler trænger til en renovering. Rambøll har tidligere slået fast, at der var brug for investeringer på 365 millioner kroner på Greve Kommunes folkeskoler for at få dem i en stand, der lever op til det niveau, som man kan forvente.

- Kritik gør altid indtryk, men vi skal huske på, at da vi besluttede at lukke Tjørnelyskolen, var der en del forældre, der aldrig havde været særligt glade for den, siger Henrik Klem Lassen, som peger på, at flere af kommunens folkeskoler kan udvides med flere spor, som tilfældet har været med Hedelyskolen og Krogårdskolen, der har modtaget de elever, som tidligere gik på Tjørnelyskolen. Her peger pilen især på Damagerskolen ifølge udvalgsformanden, der afviser, at det er rigtigt, når Kristendemokraternes spidskandidat til kommunalvalget i Greve, Eva Guldfred, siger, at nogle skoleelever efter lukningen af Tjørnelyskolen skal cykle mellem fem og seks kilometer for at komme i skole. Det kilometertal er ifølge Henrik Klem Lassen på højest 2,7 kilometer.

Salg tæt på Nye Borgerliges spidskandidat, Frank Danslev, fortæller, at han ville have stemt for at lukke Tjørnelyskolen, hvis han havde siddet i byrådet, da beslutningen blev taget. Han kalder det 'galimatias' at renovere den slidte skole, som alle parter er enige om var i dårlig stand. Dog erkender han, at skolen lå centralt for mange borgere i Hundige, og han udelukker ikke, at det på sigt kan være en mulighed at bygge en ny skole. Det bliver næppe på Tjørnelyskolens grund, hvis en ny skole skal bygges. Ifølge borgmester i Greve, Pernille Beckmann (V), er et salg af skolen og dermed grunden tæt på. Hun oplyser, at økonomi- og planudvalget på dets næste møde den 27. november skal kigge på de indkommende forslag fra investorer, og det skal endeligt behandles på byrådets sidste møde i år, som er den 11. december.

Der gik cirka 350 elever på Tjørnelyskolen. Tidligere har det været fremme, at Tjørnelygrunden er vurderet til at have en værdi på over 20 millioner kroner. Det har ikke været muligt at få en mening om Tjørnelyskolen fra det 14. og sidste parti til kommunalvalget i Greve, Nationalpartiet.