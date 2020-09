Send til din ven. X Artiklen: Tina skal hjælpe til bedre dialog mellem kommunen og borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tina skal hjælpe til bedre dialog mellem kommunen og borgerne

Greve Kommune har ansat en borgerrådgiver, som skal sikre bedre samarbejde mellem kommunens sagsbehandlere og borgerne.

Greve - 12. september 2020 kl. 12:54 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du føler, at din sag er gået i hårdknude hos kommunen, eller du er i tvivl om, hvordan sagsbehandlingen skal foregå, så er der nu hjælp at hente.

Greve Kommune ansatte i midten af august Tina Jepsen som borgerrådgiver, og i korte træk er det hendes opgave at hjælpe borgerne igennem det kommunale system på bedst mulig måde.

- Mine primære opgaver er dels at styrke dialogen mellem Greve Kommune og borgerne eller virksomheder i kommunen, siger Tina Jepsen.

- Derudover er det at behandle henvendelser fra borgere, som ønsker at klage over den sagsbehandling, de har fået af kommunen. Heri ligger også, at borgerne har en forventning om, at klager bliver taget alvorligt, og at vi ønsker at lære af dem i vores videre sagsbehandling, siger hun.

Ansat af byrådet Det er byrådet, der har besluttet at ansætte en borgerrådgiver, og det er også byrådet, hun er ansat af.

FAKTA Tina Jepsen er uddannet socialrådgiver og har mere end 20 års erfaring med det arbejde.

Hun har en kandidatgrad i Socialt Arbejde fra Aalborg Universitet og en Master i Konfliktmægling fra Københavns Universitet

Hun har tidligere været ansat til at varetage klagesager i Holbæk Kommune, og hun kommer fra en stilling som borgerrådgiver i Nyborg Kommune, hvor hun var ansat i halvandet år. Det betyder, at hun ikke er tilknyttet nogle særlige områder i kommunen, men tager sig af alle sager. Samtidig stiller det hende også frit, da hun ikke risikerer konsekvenser, hvis hun skulle påpege kritisable forhold i sagsbehandlingen eller forvaltingen.

- Jeg er ikke ansat af forvaltningen, og det er min opgave at rådgive borgerne på en neutral og upartisk måde, samt sikre, at de ikke lider retstab i forbindelse med behandlingen af deres sag i kommunen, siger Tina Jepsen.

Bedre dialog Hun håber, at hun kan være med til at skabe en større forståelse hos borgerne omkring de ting, der arbejdes med, når kommunen for eksempel skal træffe afgørelser, der også går borgerne imod.

- Det vigtigste er, at borgerne føler, at de har fået en retfærdig behandling af deres sag, også selvom det skulle ende med et afslag, siger hun.

- Her er det vigtigt, at borgerne forstår, hvad kommunen har gjort, og hvorfor det i så fald er endt med et afslag, siger hun.

Det er hendes drøm, at hun kan være med til at skabe mere åbenhed omkring kommunens arbejde, og i højere grad for borgerne til at se kommunen som en medspiller frem for en modspiller.

- Nogle oplever kommunen som en kolos, som kan være svær at komme igennem til og finde rundt i, siger hun.

- Mit ønske er, at jeg kan være med til at bløde de grænser op, så borgerne føler sig i gode hænder, når de henvender sig til kommunen.

En vejviser Derfor bliver det også en hendes opgaver at formidle kontakten til de rette medarbejdere, hvis en borger henvender sig med et problem eller en forespørgsel.

- Idag består de fleste kommuner af mange specialiserede medarbejdere, og det er ikke altid helt gennemskueligt, hvor man skal henvende sig i konkrete tilfælde, siger hun og forklarer, at kommunens medarbejdere også kan tage fat i hende, hvis de oplever, at en sag er gået i hårdknude af den ene eller anden grund.

- Det er allerede sket et par gange, siden jeg startede, og min første tid på rådhuset bliver brugt på at gøre både borgere og medarbejdere opmærksomme på, at jeg er her, siger hun.

En mægler I de situationer, hvor en sag er kørt helt fast, kan Tina Jepsen også fungere som mægler mellem borgere og kommunen.

Det kan blandt andet ske ved, at en borger henvender sig med sine problemer. Herefter vil Tina Jepsen tage et møde med borgeren.

- Helt konkret kommer man til at underskrive et samtykke til, at jeg må bruge de oplysninger, som borgeren giver mig, men er der dele af det, som man ikke ønsker skal videre, så er det en del af aftalen. Det kan selvfølgelig gøre mit arbejde lidt sværere, siger Tina Jepsen.

Som udgangspunkt foregår møderne på kommunen, men oplever borgerne det som en barriere, at de skal derop, så kommer Tina Jepsen også gerne på besøg, forklarer hun.