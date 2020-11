Tiltale: Mand tjente penge på ulovlige abonnementer

Tiltalen lyder på brud på ophavsretten og betegnes som af særlig grov karakter. Manden har blandt andet arbejdet med udsendelserne via en hjemmeside fra en adresse i Karlslunde - og retten skal i en særskilt sag tage stilling til en anden person, som menes at have været med til at bryde ophavsretten.

I en periode på seks år skal manden have tilbudt kunder i store dele af verden at få adgang til ulovlig musik, tv, film, billeder, lydoptagelser og tv-signaler. Sådan lyder anklagen, som Retten i Roskilde skal tage stilling til snart.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her