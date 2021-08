Politikere tager afstand fra Claus Thykjærs bilagssag, men samtidig roser de ham for hans faglige og menneskelige niveau. Arkivfoto

Thykjær roses for fagligt niveau

Greve - 06. august 2021 kl. 12:54 Af Janus Spøhr

Der har været meget afstandtagen over for Claus Thykjær, der er blevet afskediget som kommunaldirektør i Greve, efter at han brugte kommunens kreditkort til private køb på det seneste. Både blandt politikere og borgere. En rundringning viser dog, at det også er en vellidt person både menneskeligt og fagligt, som kommunen nu har skilt sig af med.

- Mit samarbejde med ham har været loyalt og godt. Han har været med til at sikre, at Greve Kommune går ud med et budget uden besparelser to år i træk. Vi har fået lavet en trivselsmåling, der er den bedste nogensinde, og mit indtryk er, at han var vellidt blandt medarbejderne på rådhuset, siger Pernille Beckmann, der dog uddyber:

- At han kommer ud i den her sag, er superdumt. Det vidner om, at hans detaljesans kunne have været bedre.

Fra den anden side af det politiske spekter lyder der også rosende ord. John T. Olsen, socialdemokratisk gruppeformand, forklarer, at han altid kunne tale med Claus Thykjær om andet end det kommunale arbejde.

- Som person er han fin, og der er ingen tvivl om, at det gør ondt, når en person er udsat for det her, som han er, men han har selv bragt sig i stormvejret. Rent fagligt fik vi det, som vi bad om, siger John T. Olsen.

Også blandt medarbejderne har der været tilfredshed med at arbejde sammen med Claus Thykjær, fortæller næstformand i hoved-medudvalget i Greve, Jane Jørgensen. Hun har ikke haft kontakt med ham hver dag, men har været til møder med den tidligere kommunaldirektør.

- Jeg har oplevet et godt samarbejde med Claus. Han har sat nogle tiltag i gang, og det har været en spændende proces. Der har været kameler, der skulle sluges, men han lyttede til vores idéer og bekymringer. Han lykkedes med at have et godt og åbent samarbejde. Det har vi en stor respekt for, siger Jane Jørgensen.

Altid reel. Det er det første ord, som løsgænger Rigge Nørmark sætter på Claus Thykjær.

- Han var vellidt blandt de fleste. Jeg var glad for at arbejde sammen med, men i bilagssagen var han et kvaj og et kæmpe rodehoved. Det er jeg overrasket over. Ellers har han haft hjertet med i sit arbejde, og vi skal lede længe efter nogen, der brænder lige så meget for sit arbejde, som han har gjort.

Enhedslistens Mehmet Zeki Dogru fortæller, at han er overrasket over, at Claus Thykjær har haft problemer med sine bilag, og at han har brugt kommunens kreditkort til private indkøb.

- Som person har jeg ikke noget imod Claus Thykjær. Han var flink, og han viste meget tydeligt, at han godt kunne lide sit arbejde, og at det betød meget for ham. Han var god til at tage imod feedback. Jeg kritiserede ham på et tidspunkt for, at jeg blev klædt dårligt på til at være byrådsmedlem, og det tog han til sig. Jeg er overrasket over bilagssagen, men også skuffet, fordi jeg havde forventet noget bedre end det, siger Mehmet Zeki Dogru.