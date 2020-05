Lager-, administrations- og logistikejendommen på Greve Main 32 er blevet solgt for 29 mio. kr. til NEYE. Foto: EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Taskegigant flytter til Greve

27. maj 2020

Taskefirmaet NEYE, der består af 42 butikker fordelt over hele Danmark, har netop købt en 4.741 m² stor lager- og logistikejendom på Greve Main i Greve for 29 mio. kroner.

NEYE har planer om at sammenlægge deres lager og administration og samle det på ejendommen i Greve.

NEYE, som forhandler tasker, rygsække, kufferter og accessoires, åbnede den første butik helt tilbage i 1881 på Vimmelskaftet i København. I dag er der 350 medarbejdere i kæden, og i 2018/19 var virksomhedens omsætning på 325 mio. kr.

NEYE har været på udkig efter en ny ejendom i et par år og har nu fundet den helt rigtige i Greve.

Jens Nordgaard, CFO hos NEYE, udtaler:

- Vi har ledt efter det helt rigtige sted i et par år, da vi indtil nu har lejet lokaler til vores lagerdel. Så kom den her lager- og logistikejendom på markedet, og den har de helt rigtige størrelser og passer netop til vores behov.

Bygningen i Greve er indrettet til en kombination af lager og administration, og den er derfor ideel for NEYE, da de går med planer om at sammenlægge netop de to dele af virksomheden.

- Vi har været interesserede i et sted i Storkøbenhavn, da vi lige nu har lager i Taastrup og administration i København. På sigt vil vi gerne samle de to dele, så nu starter vi en flytteproces, hvor vi først flytter lageret og derefter flytter administrationen, fortæller Jens Nordgaard.

Partner Brian Skov Andersen i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Køge har formidlet handlen og er overbevist om, at ejendommen opfylder NEYE's behov:

- Lager- og logistikejendommen har et grundareal på i alt 13.564 m² og er en nyere bygning opført i 2009. Den er indrettet med en god fordeling mellem kontor og lager. Bygningen indeholder bl.a. en reception, storrumskontorer og en søjlefri, højtloftet lagerhal. Derfor er jeg sikker på, at det er det helt rigtige sted for NEYE og deres spændende sammenlægningsplaner.

Generelt er det for virksomheder oplagt at have erhvervsgrunde i Greve.

Brian Skov Andersen, EDC Erhverv Poul Erik Bech, forklarer:

- Greves beliggenhed syd for hovedstaden er et centralt knudepunkt. Den store transportkorridor binder Øresundsregionen sammen, rækker videre mod Skandinavien og sydpå mod resten af Europa. Adresser som den, NEYE nu har købt, giver direkte og hurtig adgang til det skandinaviske og nordeuropæiske marked pga. Greves gode infrastruktur og geografiske beliggenhed.

ALPI var sælger af ejendommen, og de er flyttet til nye lejelokaler i Roskildeområdet.