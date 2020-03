En 16-årig er sigtet for at sælge narko i Gersagerparken. Arkivfoto: Mogens Lange.

Taget med hash, kokain og ecstasy: 16-årig solgte narko fra kælderrum

En 16-årig ung mand fra Ishøj blev søndag aften anholdt i Gersagerparken i Greve og sigtet for at være i besiddelses af narkotika med henblik på videresalg.

Politiet blev kaldt til Gersagerparken 22.14, da en beboer hørte, at det rumsterede fra et kælderrum og mistænkte, at nogen var ved at bryde ind.

Politiet kørte den unge mand hjem, hvor hans værelse blev ransaget. Her fandt politiet to ulovlige pebersprays, som den 16-årige også blev sigtet for at besidde. Hans mor og de sociale myndigheder blev orienteret om sagerne mod den 16-årige. Han blev løsladt i sit hjem, men kan forvente at høre fra politiet i sagen.