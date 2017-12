Morten Engstrøm, der startede firmaet Lead Telemarketing ApS for syv år siden i Karlslunde har i dag 19 medarbejdere på lønningslisten. For første gang har virksomhedens vækst indbragt ham en gazelle. Pressefoto

Syv nye gazeller i Greve

11 virksomheder fra Greve er at finde i Dagbladet Børsens liste over årets gazeller.

En af de syv virksomheder, der for første gang har fået en gazelle, er det danske telemarketinghus Lead Telemarketing ApS, som ligger med udsigt over vandet og bådene i Greve Marina.

Adm. direktør Morten Engstrøm stiftede firmaet Lead Telemarketing ApS for syv år siden med adresse fra morens hus i Karlslunde, hvor han midlertidigt boede, lige efter en skilsmisse. Bag sig havde han en karriere med salg som Key Account Manager gennem 25 år. Morten trængte til, at der skulle ske noget nyt. Han havde i flere år haft en drøm om at hoppe ud som iværksætter og få en forretning til at vokse i Greve, hvor han selv er opvokset og har et stort netværk. I de første fire år drev Morten firmaet fra hans privatadresse. For tre år siden flyttede firmaet ind i et af de sorte træfiskerhuse i havnemiljøet i Hundige.

- Vi trives med at ligge lige midt i Greve Marina med liv, vand og både omkring os, og det har været medvirkende til, at vi er blandt de fremadstormende danske virksomheder på Børsens gazelleliste. Jeg er naturligvis stolt over, at vi for første gang modtager en gazelle. Det glæder mig, da jeg ser det som et bevis på, at vi er lykkedes med at distancere os fra det, som folk forstår ved en 'irriterende telefonsælger'. Vi vil undgå at være den dumme og aggressive sælger, der ikke har sat sig ordentlig ind i kundens behov og bare er ligeglad med, om kunden har tid til at tale med os. Vores forretningskoncept går i al sin enkelthed ud på, at vi i alle telemarketingløsninger leverer en god kvalitet til vores kunder, når vi på deres vegne ringer ud til virksomheder som en del af en telefonundersøgelse for at booke et møde med den pågældende beslutningstager, fortæller 43-årige Morten Engstrøm, der privat bor i Greve.

I dag kan Morten konstatere, at den mangeårige drøm om at få succes som selvstændig er gået i opfyldelse. Lead Telemarketing ApS er på syv år vokset fra en mand til 19 medarbejdere. Halvdelen af medarbejderne er bosat i lokalområdet. Tre af dem er flexjobbere, som er ansat via et samarbejde med Greve Kommunes Jobcenter.

- Vi har valgt at ansætte flexjobbere for at gøre noget godt i kommunen og for flexjobberen, der måske ellers aldrig får en chance til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi vil helst kun have deltidsmedarbejdere med ansættelser på to til fire arbejdsdage om ugen, da det er hårdt at ringe otte timer om dagen. Det gør ingen hos os. Mange flexjobbere vil gerne yde en ekstraordinær indsats, fordi de er rigtig glade for at få mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, understreger Morten og tilføjer, at der ikke er en stor udskiftning af personalet, som ellers kendetegner telemarketingbranchen.

Lead Telemarketing ApS har med Morten Engstrøm i spidsen præsteret en flot vækst. Af regnskabstallene fremgår det, at vækstprocenten er på 288,9 procent og oms./bruttoresultatet er landet på 2.497.000 kr.

Følgende 11 Grevevirksomheder er i år kåret som gazeller: Bkh Maskiner A/S, Casalogic A/S, Damgaard Timber ApS, DcLight ApS, Greve Golf ApS, Kloakkompagniet ApS, Lead Telemarketing ApS, Maximus Kran- og Specialtransport ApS, Mosgaard Flytteforretning ApS, Rømming Dankurer A/S, Tapperiet ApS.