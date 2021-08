Se billedserie Foto: Thomas Olsen 120821CHRISTOFFER ? SPILLER HOVEDROLLE I JESUS CHRIST SUPERSTAR

Superstjernen Jesus bor i Greve

Greve - 28. august 2021 kl. 08:31 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Det er ganske almindelig lørdag, og bevæbnet med sin guitar står Christoffer Brodersen i et forsamlingshus på Fyn. Han er hyret til at lave et musikalsk indslag som en overraskelse ved en rund fødselsdag, men da han slår første tone an, bliver det for meget for fødselaren, som bakker væk fra scenen og ud af rummet.

Fødselaren, 40-årige Jesper, har været involveret i et trafikuheld, som har gjort ham hjerneskadet. På scenen står Christoffer Brodersen og beslutter sig for at gøre sangen færdig, og undervejs ser han, at Jesper står i døren og smuglytter, indtil en af hans søskende henter ham ind til festen igen.

Christoffer spørger, om de to ikke skal sætte sig ved bordet og synge en sang sammen, bare de to, og fødselaren vil gerne synge Kim Larsens »Nanna med den røde mund«.

- Det ender med, at vi to har den mest fantastiske fest ved bordet, hvor vi bare sidder og synger sammen. Jeg tror, vi synger »Nanna med den røde mund« fire eller fem gange, men både jeg og alle andre til festen kan se, hvor meget det betyder for ham, siger Christoffer Brodersen.

- Da jeg kørte derfra, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at musikken virkelig havde betydet noget, og jeg fik efterfølgende en meget rørende takke-mail fra Jespers søskende. Ud af alle de gange, jeg har underholdt til fester, er det en af de optrædener, der har betydet mest for mig, siger Christoffer Brodersen.

Blå Bog Christoffer Brodersen er 41 år gammel.

Han er gift med Ditte Meisler og sammen har de børnene Anton og Sofie

Han flyttede til Greve i 2019, og inden da havde han boet 20 år i København.

Han er født og opvokset i Sønderjylland og i 2003 blev han uddannet fra Musicalakademiet i Fredericia.

Han har været med i gruppen Basix og har spillet med i musicals som We Will Rock You, Chess, Miss Saigon og Les Miserables. Skal have fuld skrue 10. og 11. september er det en helt anden opgave, han står overfor. Her er det ikke 40 mennesker i et forsamlingslokale, men flere tusinde publikummer I Royal Arena, han skal synge for i rollen som Jesus i Danmarks Underholdningsorkesters koncertversion af musicalen Jesus Christ Superstar.

- Det er virkelig en fed rolle for mig, og selvom den er krævende, så passer blandingen af 70'er skrigerock og det mere lyriske rigtig godt til mig, siger Christoffer Brodersen, der ikke kan pege på, om han egentlig helst vil stå på scenen i Royal Arena eller foran 40 personer i forsamlingshuset.

- Det er nogle forskellige oplevelser, og for mig handler en optræden om at skabe en kontakt til publikum, så der opstår en fed energi. Den kan både skabes til store og små koncerter, siger han.

Christoffer Brodersen glæder sig over, at han endelig kan give den gas i en fyldt Royal Arena. Pressefoto: Danmarks Underholdningsorkester

Når det er sagt, så bliver det en forløsning for ham endelig at optræde i rollen som Jesus foran en fyldt arena. Det skulle være sket tidligere, men på grund af coronapandemien og de mange restriktioner, blev musicalens turne rundt i Danmark i 2020 en kende amputeret, fordi salene ikke kunne fyldes op og publikum var nødt til at sidde med god afstand imellem sig.

- Jeg tror, at de alligevel havde en god oplevelse, men der skabes en helt anden stemning, når publikum kan sidde tættere på hinanden og mærke hinandens energi. Fra scenen skaber man også en bedre kontakt, når der ikke er tomme sæder imellem, så det bliver virkelig en forløsning at få lov til for alvor at give den gas, siger Christoffer Brodersen.

Et kludetæppe Igennem hele sin karriere har Christoffer Brodersen sammensat, hvad han selv kalder et »kludetæppe« af koncerter og spillejobs, og har på den måde været i stand til at leve af at være sanger og entertainer, på trods af at han ikke er »tv-kendt«, som han udtrykker det.

Fra 2007 til 2014 var han en del af vokalgruppen Basix, som han flere gange var på tour med i Europa, Amerika og Asien.

- A cappella musik er ikke noget, man bliver rig af, fordi det er så nichepræget, men jeg har fået nogle fantastiske oplevelser med resten af gruppen og et utroligt sammenhold, siger han.

Da Christoffer Brodersen blev far til sit første barn, sønnen Anton, var det ikke længere forsonligt med en karriere, hvor han ofte kunne være på turné i udlandet i tre eller fire uger ad gangen. Derfor begyndte han at være med i flere professionelle musicalopsætninger i Danmark, spille til fødselsdage, bryllupper, begravelser og selv give koncerter som en del af duoen Mark og Christoffer.

- Jeg er så heldig, at det altid har været muligt for mig at leve af at spille musik og teater, og det har aldrig været nødvendigt for mig at supplere med andet, og i dag er jeg i den priviligerede situation, at jeg bedre kan sortere i, hvilke opgaver jeg siger ja til. Det skal balancere med familielivet, og det skal give "afkast" økonomisk, karrieremæssigt eller på livsglæde-kontoen, siger han.

- Nu satser jeg endnu mere på at spille koncerter med Mark og Christoffer, hvor vi kombinerer musik og humor og selv er herrer over, hvad vi gerne vil spille, siger Christoffer Brodersen.

Christoffer Brodersen håber, at han kan leve af at spille musik, indtil han en dag går på pension. Foto: Thomas Olsen

En entertainer Det var i sin gymnasietid, at Christoffer Brodersen fandt ud af, at han havde et talent for sang og underholdning.

- Det passede med, at jeg begyndte at interessere mig mere for musik, og jeg fandt ud af, at jeg sang bedre end de fleste andre drenge på gymnasiet. Derfor var jeg altid med i skolens musicals, siger han.

- Det var også her, jeg rendte ind i Mark Dixon, og vi startede vores duo.

- Interessen har jeg nok også hjemmefra. Min far spillede kontrabas i et amatørjazzorkester, og min mor lavede amatørteater på Det Lille Teater i Gråsten, hvor jeg som dreng ofte spillede med i forestillingerne.

Derfor var det også helt naturligt, at han efter sin tid i gymnasiet søgte ind på Musicalakademiet i Fredericia, hvor han som en del af den første årgang nogensinde blev uddannet fra i 2003.

- Jeg er sikker på, at jeg skal synge og optræde, indtil den dag, jeg falder ned fra scenen. Jeg kan ikke forestille mig at lave noget andet, fordi det bare giver livsglæde, siger han.