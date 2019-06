Send til din ven. X Artiklen: Studenter forlod Greve med store drømme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studenter forlod Greve med store drømme

Greve - 28. juni 2019 kl. 15:13

"Husk at drømme - store drømme, der bliver til virkelighed. Drømme for jer selv, men også drømme for det fælles bedste. Og husk at være vedholdende og ambitiøse, så I omsætter drømmene, eller bare nogle af dem, til virkelighed."

Sådan sluttede rektor Mette Trangbæk Hammer sin tale til årets studenter på Greve Gymnasium. Translokationen er en fejring af, at henholdsvis to og tre års skolegang for HF- og STX-studenterne er blevet afsluttet med en bestået eksamen.

340 elever fik hver i sær eksamensbevis, håndtryk og klapsalver til arrangementet, som blev afholdt i gymnasiets plenumsal. Og så fik studenterne præciseret af Mette Trangbæk Hammer, hvordan hun ser den udvikling de har været igennem i løbet af deres gymnasietid. Hun har specielt bidt mærke i den dannelse de har fået: "Dannelsen, det lidt flydende begreb, er nok det, der gør jeres uddannelse allermest bæredygtig. Og jeres virke her på Greve Gymnasium, i fagene, på gangene og til alverdens aktiviteter er et godt vidnesbyrd om, at I er mere dannede, end da I kom".

Mette Trangbæk Hammer pointerede i sin tale, hvad det er for en rolle de nyudklækkede studenter har i forhold til de udfordringer vi som samfund står overfor. Hun mener at problemerne skal løses "ved at møde dumhed med argumenter, populisme med oplysthed, dovenskab med rygrad, vrede med rummelighed". Og hun fortsatte: "Sådan har jeg set jer agere her på skolen. I forstår værdien af gode fællesskaber. I har været gode til at skabe dem. De respektfulde og hjælpsomme fællesskaber. I modbeviser hver dag mediernes forfaldshistorier om de overfladiske, populistiske unge, der ikke gider gøre sig umage. I repræsenterer liv, mod, ideer, rummelighed, fællesskab, ambition, faglighed, humor, fest og meget mere. Nogle har mere af det ene, andre mere af det andet. Men tilsammen har I så mange kvaliteter, at jeg ikke her kan liste dem alle op".

På lærernes vegne hold Kristina Krogh Thomassen tale. Ud over at fortælle, at hun synes hun har verdens bedste job, så talte hun om hvor dobbelt denne tid er. Der er glæde og store forventninger til hvad fremtiden bringer, men også et vemod over at skulle sige farvel til det kendte.

Noah Ring fra 2q holdt tale på vegne af HF-eleverne, og hun talte om hvad det er der har gjort hendes gymnasietid til noget særligt: "Det fysiske sted 'Greve Gymnasium' er ikke det som har gjort min tid positiv, det er de mennesker som man finder her, om det er lærerne, pedellerne, eller eleverne". Hun sluttede sin tale med at huske sine medstuderende på, at huske at give plads til at fejre bedriften, og til at se lyst på livet, selv i situationer hvor det kan være svært: "I skal nok finde ud af det. Solen står op igen i morgen, uanset hvor mørk natten ser ud".

For STX-eleverne var det Thor Nørgaard Eriksen fra 3x der havde fået æren af at holde afskedstalen. Han talte i sin tale om hvad han synes havde været det bedste ved sin gymnasietid. Han kom frem til at det ikke kun havde været undervisning, og det havde ikke kun været festerne - men at det havde været fællesskabet på skolen.

Til slut væltede studenterne ud af døren og ud i vognene - ikke kun med følelsen af at have lært alt muligt, men med følelsen af, at alt er muligt!