-Det er altafgørende at skabe en følelse af medejerskab, forklarer Kristian Øhrstrøm, formand for Strandkirkens Genbrug

Strandkirken skaber rent vand i Nigeria

Greve - 25. november 2017 kl. 07:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Strandkirkens Genbrug i Karlslunde så dagens lys for to år siden, har butikken skabt et overskud på henholdsvis 80.000 kroner og 100.000 kroner - penge, der går til formål, som gør en forskel.

Konkret er halvdelen af overskuddet gået til Strandkirkens projekt i Nigeria, hvor der i samarbejde med den lokale kirke arbejdes med uddannelse samt opførelse af brønde. Naturligvis i samarbejde med lokalbefolkningen.

På den baggrund har genbrugsbutikken været direkte årsag til, at de lokale indbyggere i landsbyerne Mele, Yelwa og Pegi nu har adgang til rent vand.

- Når man kaster sig ud i sådan et projekt, er det altafgørende at skabe både lokal opbakning og en lokal følelse af medejerskab. Og dét er heldigvis lykkedes - selv om det har været et møjsommeligt arbejde, siger Kristian Øhrstrøm, der er formand for genbrugsbutikken.

For at sikre et godt samarbejde omkring brøndene, besøgte et par folk fra kirken i oktober de tre landsbyer for at tale med de lokale om planen om opførelse af de nye brønde. Her blev de mødt af stor glæde fra lokalbefolkningen, der hurtigt bakkede op om initiativet.

- Heldigvis lykkedes det at få udpeget egnede steder til brøndgravningen, ligesom ejerskabet til jorden blev afklaret. Nu er brøndene blevet indviet, og dermed er alle i lokalsamfundet sikret adgang til rent vand, lyder det fra Kristian Øhrstrøm.

Befolkningerne i de tre landsbyer har selv stået for gravearbejdet under supervision af projektet, hvorefter den lokale kirke har installeret pumperne. Brøndene i de tre byer blev indviet tidligere på året.

Stor opbakning

Den anden halvdel af genbrugsbutikkens overskud er gået til Strandkirkens kirkelige og sociale arbejde i sognet. Blandt andet aflægger konfirmander i december besøg hos ældre i sognet og overrækker dem en juleblomst, ligesom kirkens ungdomsarbejde er et indsatsområde.

Butikslederen glæder sig over, at lokalsamfundet i så høj grad har taget Strandkirkens Genbrug til sig - en butik, der både sælger tøj og »ting og sager«.

- Vi er så heldige at have mange frivillige til at bemande butikken, ligesom der er rigtig stor giver-vilje i Karlslunde og omegn. Så vi har modtaget mange, gode kvalitetsvarer - lige fra mærketøj til ting, der har været så specielle, at de er blevet solgt af større auktionshuse, siger Hanne Ramstedt.

Hun påpeger, at butikken desuden er blevet et nyt mødested i Karlslunde.

- Flere og flere har fundet vej. For udover at man kan gøre et kup, er der også plads til at få en kop kaffe og snak om livet, lyder det fra Hanne Ramstedt.