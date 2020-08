Stor tilslutning til Åbent Hus i Greve Roklub

I alt var 33 en tur på vandet i robåd og kajak, og mindst 15 fik også en prøvetur på de nye stand up paddle boards. Flere af de fremmødte havde roet tidligere og har fået lyst til atter at få de dejlige oplevelser, der venter på en rotur, hvad enten det er i kajak til en robåd.

- Vi er meget glade for den store tilslutning, der har været, og ser frem til, at de nye medlemmer får den samme glæde ved rosporten som vi andre har.

Vi er også glade for, at det med støtte fra DIF's foreningspulje har været muligt at få de nye populære SUP Boards og samtidig kunne tilbyde alle de nye medlemmer gratis medlemskab de første tre måneder.