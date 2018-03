Stor søgning til talentskole

Kun tre dage efter, der blev sat 100 pladser til salg, var der tilmeldt 94. Det betyder, at der resten af foråret kun er plads til yderligere seks spillere, som kan tilmeldes på Place2Book. Senere på foråret vil lederne dog forsøge at få plads til flere. Dog kun, hvis man kan være sikre på, at det ikke går ud over kvaliteten, og hvis klubben kan finde trænere nok. Ellers vil det være muligt at tilmelde sig talentskolen for efteråret.