Stor politiaktion i industriområde: Fire mænd sigtet for at indsmugle hash

Fire personer blev sent tirsdag aften anholdt på Agenavej i Greve. Der er tale om fire mænd, som er henholdsvis 28, 29, 32 og 53 år gamle.

De er blevet sigtet for at indsmugle et større parti hash ind i Danmark. Det oplyser Københavns Politi til Dagbladet.