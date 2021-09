Retten i Roskilde har idømt en ung mand en straf for hensynsløs kørsel på knallert. Arkivfoto: Frederik Cederskjold

Send til din ven. X Artiklen: Stak af fra politiet: 17-årig dømt for hensynsløs kørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stak af fra politiet: 17-årig dømt for hensynsløs kørsel

Greve - 24. september 2021 kl. 05:22 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

En april i april i år kørte en 17-årig ung mand på sin knallert, der var tunet, omkring Waves. På grund af sin vilde kørsel måtte tre biler lave undvigemanøvrer for at undgå at køre ind i knallerten. Da han samtidig kørte rundt på fortovet og parkeringsanlægget ved shoppingcentret, så andre måtte springe væk for at undgå at blive ramt, blev kørslen betegnet som hensynsløs.

Samtidig havde knallertkøreren ikke sit kørekort med sig, ligesom der ikke var lys på knallerten, som blev kørt, uden at den 17-årige havde hjelm på. Da politiet ville standse knallertkøreren, som kørte imod færdselsretningen, nægtede den unge mand at stoppe, selvom politiet bad ham om det. Da han blev anholdt, flygtede han.

Anklageren krævede forud for retssagen ved Retten i Roskilde, at den unge mand skulle frakendes retten til at køre knallert, og at han i seks måneder herefter ikke måtte må tage kørekort.

Den 17-årige erkendte, at han havde kørt imod kørselsretningen, mens han omvendt nægtede at have flygtet, da han var blevet anholdt.

Han blev idømt fire måneders betinget fængsel, hvilket betyder, at han slipper for at komme ind at sidde, hvis han ikke begår noget strafbart i det kommende år. Retten lagde til vægt i sin dom, at en politibetjent blev vurderet til at have givet præcise beskrivelser af den 17-åriges kørsel. Det var en skærpende omstændighed, at han flere gange på sin køretur udsatte andre for fare, mens det blev vurderet som formildende, at han er ung og ikke tidligere er straffet. Han skal udføre 100 timers samfundstjeneste inden for en periode på otte måneder, og han må ikke køre noget, der kræver kørekort, udover lille knallert, i de kommende to år.