Spirituskørsel i lastbil med overlæs

En 62-årig mand fra Ringsted blev lørdag middag stoppet af politiet på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde. Føreren af lastbilen blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, efter at en alkometertest havde givet udslag over den tilladte grænse. Lastbilen blev vejet, hvorefter politiet konstaterede, at lastbilen havde et overlæs. Endvidere havde lastbilen ikke været til periodisk syn, så politiet klippede lastbilens nummerplader på stedet. Den 62-årige chauffør blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, og han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.