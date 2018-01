Spinkel oprykningschance i keglebillard for Greve

Da kun et enkelt hold rykker direkte op, og da unionen atter har tilladt samme klub at have flere hold i ligaen samtidig, så står Gilleleje som storfavorit til at rykke op. Men der er endnu usikkerhed omkring Gillelejes ønske om at have to hold i ligaen og benytte oprykningen. Vælger nordsjællænderne at sige nej tak, så går oprykningen til nummer to.