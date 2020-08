Sommerfest i præstegårdens have

- Det er dejligt at se, hvordan Karlslunde Kirkes mange frivillige gør en meget stor indsats for at hjælpe vennerne i Nigrande. Velgørenhedsmiddagen og sommerfesten er fine eksempler på, at mange mennesker arbejder for et fælles mål - og opnår flotte resultater. Formand for menighedsrådet i Nigrande Valda Bismane fortæller, at vennerne i Karlslunde nævnes og takkes i hver eneste gudstjeneste i Nigrande Kirke.