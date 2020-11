Sommerens aktiviteter for børn og unge var en stor succes

Der var lidt bekymrede miner i byrådet, da Greve Kommune kort før sommerferien fik et tilskud på knap to millioner kroner af regeringen, som kunne bruges til sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge.

For pengene kom dengang med en klausul om, at de skulle bruges inden sommerferiens udgang, og det betød, at kommunale medarbejdere, frivillige og foreninger skulle løbe stærkt for at få stablet en masse aktiviteter på benene.