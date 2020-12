John T. Olsen er ny 2. viceborgmester i Greve.

Socialdemokratiet gør klar til valg

Greve - 17. december 2020 kl. 05:28 Kontakt redaktionen

Gruppeformand og borgmesterkandidat John T. Olsen fra Socialdemokratiet i Greve bliver ny 2. viceborgmester.

Nu lægges den sidste strategiske brik i den Socialdemokratiske byrådsgruppe i Greve kommune, der gerne ser et politisk skift ved kommende byrådsvalg.

Således vil Heidi Serny Jacobsen få plads ved siden af Bjarke Abel i Skole- og Børneudvalget. Heidi overtager pladsen fra Jari Due Jessen, der har ønsket at træde ud af udvalget på grund af en stor arbejdsbyrde. Dette var også baggrunden for den orlov, han netop er kommet tilbage fra. Jari vil fortsat sidde i Kultur- og Fritidsudvalget i resten af denne byrådsperiode.

Heidi og Bjarke udtaler samstemmende:

- Det er vigtigt for os at påpege, at vi i den resterende byrådsperiode har de såkaldte arbejdshandsker på, og søger indflydelse der, hvor det giver mening for en Socialdemokrat. Og det er indlysende, at vi i et valgår vil skærpe vores profil på børneområdet, der jo mangler en reel politisk retning for nuværende.

John T. Olsen er for nyligt konstitueret som 2. viceborgmester, i det Niclas Bekker Poulsen jo takker af efter denne byrådsperiode.

John T. Olsen udtaler:

- Jeg har nu været gruppeformand i snart to år, og jeg ser med stor bedrøvelse på de mange udfordringer vores fantastiske kommune, står over for. Særligt oppebærer jeg en oprigtig bekymring for vores mindste. Børnene - særligt de udsatte børn - skal op på den politiske agenda. Børnenes trivsel og tryghed er selvsagt fundamentet for en god fremtid - og den skal forbedres.

John T., som han kaldes blandt venner, siger selv, at - Jeg er jo rundet af arbejderbevægelsen, har min helt egen DSU-historie - og store netværk i partiet. Så jeg kender alt til kompromiser og samarbejde. Jeg ved, at der skal gives, og tages i politik, og forudser et meget spændende kommunalvalg til næste år, hvor mange ting bliver vendt op og ned.

John T. Olsen afslutter med:

- Jeg ser frem mod at lede denne byrådsgruppe mod gode politiske resultater i den resterende del af byrådsperioden, selvom det er udfordrende med dette politiske flertal. Og jeg ser i den grad frem til at stå i spidsen for partiet i den valgkamp, som vi jo unægteligt får til november næste år.