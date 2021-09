John T. Olsen, spidskandidat for Socialdemokratiet, mener, at det er borgmesterens opgave at have styr på bilagene. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokratiet: Borgmesterens ansvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokratiet: Borgmesterens ansvar

Greve - 30. september 2021 kl. 12:22 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Læs også: Kommune betalte for mad til borgmesterens søn og daværende kæreste

- Vi kan alle lave fejl, men man har en pligt til at tjekke op på sin lønseddel. Sådan lyder reaktionen fra den socialdemokratiske borgmesterkandidat i Greve, John T. Olsen, efter at Pernille Beckmann selv har skrevet, at kommunen har betalt for mad til hendes søn og daværende kæreste på Folkemødet i 2019, selvom hun efterfølgende bad om en regning fra kommunen, som den ikke kunne lave på grund af rod i den afskedigede kommunaldirektørs bilag.

- Jeg synes, at borgmesteren burde have fulgt op på, om beløbet blev trukket fra hendes konto. Det er ikke administrationens ansvar. Havde hun selv fulgt op på det, havde vi ikke haft den her situation. Ingen af os ønsker, at Greve Kommune skal omtales sådan, som vi bliver i øjeblikket, siger John T. Olsen.

I er kritiske over for borgmesteren så kort tid før et kommunalvalg, hvor du gerne vil være borgmester. Borgmesteren mener, at I har sat en heksejagt i gang. Har hun ret?

- Sagen havde været den samme, om den var kommet frem i januar 2025. Det er vores pligt at spørge ind, hvis vi er i tvivl, men vi har ikke fået svar på vores spørgsmål. Havde vi det, havde vi haft en bedre kommunikation.

Hvordan ville du have ageret, hvis det var dig, der var borgmester?

- Det ved jeg ikke helt, men jeg ville have sørget for, at der var betalt for maden til min familie. Jeg undrer mig over, at det først er to år efter, at borgmesteren følger op på det, siger John T. Olsen og forklarer, at hvis han bliver borgmester, vil han ikke have et kommunalt kreditkort.

Han vil i stedet selv lægge ud og efterfølgende aflevere bonnerne til administrationen i kommunen.

- Det gør tingene meget nemmere, men det er altid nemt at være bagklog. Lønnen som borgmester gør, at man har råd til at lægge ud, siger han.

relaterede artikler

Whistleblower-ordning på vej 25. september 2021 kl. 19:06

Debat: Brug for konservatisme efter kommunaldirektørskandalen 09. august 2021 kl. 12:33

Efter rod med bilag: Politikere vil have klarere regler 09. august 2021 kl. 11:32