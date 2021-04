Se billedserie Der var egentlig lagt op til et kampvalg om at blive Socialdemokratiets spidskandidat mellem Bjarke Abel (th.) og John T. Olsen. Men førstnævnte trak sig som kandidat i sommer, fordi en mulig borgmesterpost ikke var forenlig med nye muligheder, der opstod i den private karriere. Foto: Emil Kristensen

Socialdemokraterne skød valgkampen i gang

Greve - 10. april 2021 kl. 14:08 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Der var både kaffe på kanden, smurte rundstykker og høj solskin da en del af Greves socialdemokrater mødtes foran rådhuset lørdag morgen.

Det gjorde de både for at få fordelt 25.000 flyers i mellem sig, som de vil dele rundt til kommunens borgere i de kommende dage, men også for at se hinanden i øjnene. Og det var tydeligt, at flere af dem havde glædet sig til at se hinanden i levende live, efter den seneste tids partimøde og generalforsamling har foregået over computeren.

- Det er helt rart at se, at de alle sammen har ben. Jeg har jo kun set den øverste del på mange af dem på det seneste, lød det fra partiets borgmesterkandidat John T. Olsen, der selvfølgelig var en af dem, der var mødt op.

Kandidater klar til valgkamp Det er ikke mange uger siden, at partiet fik helt styr på, hvem der stiller op, og hvor på listen, de står. Og det er i følge spidskandidaten et godt og alsidigt kandidatfelt, der er stablet på benene.

- Jeg synes, at vi har en god spredning i forhold til alder, og hvilken baggrund kandidaterne har. Derudover er vi også godt repræsenteret i de forskellige dele af kommunen, siger John T. Olsen.

Det er netop billeder af de 17 kandidater, der pryder flyeren, og ifølge nummer to på listen, nuværende byrådsmedlem Bjarke Abel, er det ikke for tidligt at komme i gang med valgkampen.

- Vi skal have gjort opmærksomme på os selv, hvem vi er, og hvad vi vil arbejde for, siger han.

- Men vi skal selvfølgelig selv sørge for, at vi ikke bruger al vores krudt nu. Der skal også være kræfter til valgkampen efter sommerferien.

Fokus på folkeskolen Et af partiets store fokuspunkter frem mod valget til november er folkeskolen.

Her mener de, at der er behov for bedre rammer.

- Vi har brugt mange penge på at renovere skoler igennem de seneste år, men det har primært været udvendige og nødvendige renoveringer, siger Bjarke Abel.

- Vi vil også give de indvendige rammer og lokaler et løft, så vi får skabt et bedre læringsmiljø.

Men det er ikke kun de fysiske rammer, der skal forbedres, for i følge Socialdemokratiet er der også behov for at ansætte flere lærere.

- Der er et stort forbrug af vikarer, og det vil vi gerne ringe ned. Derfor skal vi have ansat flere uddannede lærere i vores folkeskoler, siger John T Olsen.

Også kommunens mindste vil være i fokus under partiets valgkamp, og her går de blandt andet ind for minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

- Vi kan se, at det er den vej, regeringen ønsker at gå, og det bakker vi selvfølgelig op om. Vi har i vores tidligere budgetforslag sat penge af til netop minimumsnormeringer, fordi der skal være tid til nærvær i vores dagtilbud, siger Bjarke Abel.

Bedre samarbejde Det politiske samarbejde i byrådet vil der også være fokus på, og John T Olsen fortæller, at hvis han ender med borgmesterposten efter valget, så vil han i høj grad arbejde for at indgå kompromiser og brede aftaler mellem byrådets partier.

- Jeg synes vi har set, at byrådet har været splittet, når der har skullet træffes store beslutninger. Senest med nedlæggelsen af valgsteder, men også i forbindelse med de nye lokalplaner for Strandvejen. Når det handler om så store beslutninger er det vigtigt, at det er et samlet byråd, der træffer dem. Det kræver bedre samarbejde, og større villighed til at gå på kompromis og lytte til hinanden, siger John T. Olsen.