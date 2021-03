Jekaterina Zebeloviciene og 40-årige Viaceslav Zebelovic, er blevet snydt for i alt godt 190.000 kroner i løn. Foto/ Fagbladet/3F Foto: Jesper Woldenhof/Fagbladet 3F/

Snyd med løn koster gartneri knap en million kroner

Greve - 20. marts 2021 kl. 11:22 Kontakt redaktionen

950.000 kroner. Det skal Gartneriet Hedegården betale, fordi virksomheden gennem længere tid har snydt medarbejdere for løn og brudt overenskomsten. Det ligger fast efter, at 3F, gartneriet og dets arbejdsgiverforening, GLS-A, har indgået et forlig i en lønsag. Forliget blev lavet kort inden, at sagen ellers skulle afgøres af Arbejdsretten. Det skriver Fagbladet 3F.

Gartneriet Hedegården producerer i stor stil agurker til Rema 1000, Føtex og Nettos butikker i Danmark. Det sker fra gartnerier i Greve på Sjælland og i Malling ved Aarhus.

- Virksomheden har gennem en årrække forsøgt at omgå overenskomsten for gartneriarbejde på forskellige måder. Her har gartneriet med fuldt overlæg fabrikeret lønsedler med deciderede falske oplysninger. Det er meget groft. Men vi er tilfredse med, at vores medlemmer nu endelig får efterbetalt den fulde løn, som de hele tiden har haft krav på, siger Thomas Møller, formand for Den Grønne Gruppe hos 3F Aarhus Rymarken.

3F Aarhus Rymarken og 3F Køge Bugt rejste sagen tilbage i marts 2018.

Ifølge 3F har udenlandske medarbejdere på Gartneriet Hedegården fået officielle lønsedler, hvor timelønnen og betalingen for overarbejde på papiret så ud til at være fuldstændig korrekt ifølge overenskomsten. Men antallet af medarbejdernes arbejdstimer på adskillige af lønsedlerne var imidlertid opgjort for lavt i forhold til virkeligheden.

I forbindelse med udlevering af de officielle lønsedler til medarbejdere har gartneriet også udleveret gule post-it-sedler med de ansattes rigtige antal arbejdstimer.

Dermed har medarbejdere ifølge 3F reelt tjent 100 kroner i timen før skat. Og ikke cirka 133 kroner, som de burde have tjent ifølge overenskomsten ? og som det fremgår af officielle lønsedler fra virksomheden fra 2015 og 2016, hvor arbejdet blev udført.

De to litauiske 3Fere, 37-årige Jekaterina Zebeloviciene og 40-årige Viaceslav Zebelovic, er blevet snydt for i alt godt 190.000 kroner i løn. Penge, som det litauiske ægtepar efter det nye forlig snart kan se frem til at få efterbetalt fra Gartneriet Hedegården.

- Vi er glade for, at sagen er afsluttet og for den hjælp, vi har fået fra 3F. Da vi kom til Danmark, kendte vi ikke reglerne, og det var først senere, at vi fandt ud af, at vi fik for lidt i løn. Vi fik 100 kroner i timen og ikke betaling for alle vores arbejdstimer. Det var dårligt, og det var vi ikke glade for. Da vi fandt ud af det, snakkede vi med chefen for at prøve at få højere løn, men det kunne vi ikke få, så vi stoppede med at arbejde på gartneriet, siger Jekaterina Zebeloviciene.

Fagbladet 3F har forelagt 3Fs kritik og oplysninger om lønafregningen for ejeren af Gartneriet Hedegården i Greve, Lars Christiansen.

- Vi har indgået et forlig, og så er der ikke mere at sige til det, siger Lars Christiansen og oplyser, at han ikke har andre kommentarer.

Hos gartnerierhvervets interesseorganisation, Dansk Gartneri, er formanden Jørgen K. Andersen også fåmælt om sagen:

- Vi kommenterer ikke på arbejdsmarkedsforhold. Det lader vi GLS-A om, siger han.

Om sagen og 3Fs oplysninger om Gartneriet Hedegårdens lønsedler med falske oplysninger siger direktøren for GLS-A, Jens Poulsen:

- Det er en konkret sag, og vi vil ikke gå i detaljer om fakta i sagen.

Direktøren oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.

GLS-A har dog tidligere under behandlingen af sagen afvist, at Gartneriet Hedegården har betalt 100 kroner i timeløn til de to litauere i hele deres ansættelsesperiode på gartneriet. Arbejdsgiverforeningen har i stedet fremført, at litauerne fik løn efter overenskomsten, og at gartneriarbejdernes timesedler var forkerte.

Jekaterina Zebeloviciene og Viaceslav Zebelovic er glade for fortsat at bo i Danmark med deres to børn. Hun arbejder nu som bogholder, mens hendes mand arbejder på et glasværk.