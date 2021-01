Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Snart kan medarbejdere i dagtilbud testes i arbejdstiden

Greve - 22. januar 2021 kl. 10:20 Af Emil Abkjær Kristensen

Inden længe kan de første pædagoger og alle andre medarbejdere i Greve Kommunes dagtilbud, nødåbne skoler og klubber blive testet for covid-19 i arbejdstiden.

Det har længe været et ønske hos mange medarbejdere, og i denne uge har regeringen givet grønt lys for, at kommunerne kan samarbejde med private aktører om at få testet medarbejdere med de såkaldte kvik-test - det er dem, hvor prøvet bliver taget i næsen, og man får svar kort efter, lyder det fra kommunen i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad for, at vi er blandt de første kommuner, som tilbyder medarbejdere og familier med børn den tryghed. Siden starten af året har jeg arbejdet for at få test til de medarbejdere, som hver dag passer på kommunes børn, og som har haft bekymringer omkring smitte, lyder det fra Claus Jensen, formand for Skole- og Børneudvalget i pressemeddelelsen.

Til sn.dk uddyber han.

- Det har ikke været muligt at tilbyde den slags test før nu, fordi lovgivningen på området har gjort det umuligt. Jeg er glad for, at vi som kommune har rykket hurtigt, så snart regeringen åbnede for muligheden.

Udover medarbejdere i kommunens kommunale, private og selvejende institutioner bliver der også sørget for, at dagplejere bliver tilbudt en test.

- Testbilerne kører ikke ud til de enkelte dagplejere, men de vil blive orienteret, når der er mulighed for at få taget en test på en institution eller en skole i nærheden af deres hjem. På den måde kan de også blive testet på lige fod med det øvrige personale, hvis de ønsker det, siger Claus Jensen.

Test af mange medarbejdere Allerede i denne uge bliver institutionerne kontaktet af leverandøren af test, så de kan aftale, hvornår det passer pædagoger og medarbejdere at blive testet.

I alt skal testbilerne standse 40 steder i Greve Kommune hver uge, for at alle institutioner og dagplejere kan få tilbud om en kviktest. I forvejen bliver alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet tilbudt test to gange om ugen og medarbejdere på det sociale område får også allerede tilbudt test løbende. Alle test er frivillige.