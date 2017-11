Smykketyv på spil

Søndag aften modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om et indbrud i en villa på Østervej i Karlslunde, hvor der blandt andet er stjålet manchetknapper og et guld lommeur. Ifølge politiets døgnrapport har en eller flere gerningspersoner brudt et soveværelsesvindue op og stjålet smykkerne fra soveværelset. Det drejer sig om to manchetknapper i guld med dobbelt monogram, sølv manchetknaper, en guldring med plade på toppen og en Davidsstjerne i det ene hjørne af pladen og et guld lommeur med kæde og indvendig indgravering i forkapslen. Indbruddet skete søndag i tidsrummet mellem klokken 12.45 og 19.40.