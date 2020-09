Smykker og alufælge stjålet

Et autoværksted på Drejergangen har en af de seneste dage haft indbrud, efter at en rude i hoveddøren blev knust. Der blev stjålet fire alufælge.

Også i Sommerdalen har der været indbrud. Denne gang var det en villa, som blev ramt, da et soveværelsesvindue, der stod på klem, blev opbrudt. Alle skabe og skuffer blev efterfølgende gennemrodet, og politiet har endnu ikke et samlet overblik over, hvad der blev stjålet, men ifølge beboeren blev der stjålet smykker.