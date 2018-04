På mandagens byrådsmøde besluttede Greve Byråd at afsætte penge til at renovere tagkonstruktionen på Mosedeskolens to pavillontilbygninger. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skoletage skal renoveres efter fund af skimmelsvamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoletage skal renoveres efter fund af skimmelsvamp

Greve - 27. april 2018 kl. 18:30 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften afsatte Greve Byråd 5,6 millioner kroner til renovering af tage på to pavillontilbygninger på Mosedeskolen. Det sker, efter at der er konstateret fugt og skimmelsvamp i tagkonstruktionen på de to pavilloner, der huser SFO og elever fra de små og ældre klassetrin.

Det var i første omgang de lave tage i pavilliontilbygningen til indskolingen og SFO'en, som blev undersøgt for fugtskade, og her viste undersøgelserne fejl og skader på tagkonstruktionens opbygning. I beskrivelsen, der er knyttet til byrådets behandling af sagen, fremgår det, at det er årsagen til, at der er opstået fugt og skimmelsvamp. I den forbindelse har en konsulent i indeklima undersøgt risikoen for påvirkning af forekomsten af skimmelsvamp i de underliggende lokaler, men har ikke konstateret problemer med kvaliteten af inde-luften. Forekomsten af skimmelsvamp i tagkonstruktionen vil dog på sigt medføre en påvirkning af indeklimaet, og tagene anbefales derfor at blive renoveret, inden problemerne opstår.

På grund af forholdene i tagkonstruktionen på indskolingens pavillon, er taget på udskolingens pavillon også blevet undersøgt. Her blev der konstateret et tilsvarende problem i tagkonstruktionen, dog i mindre grad end det er tilfældet i indskolingens tag.

S: En lappeløsning

Måden at løse problemet på var noget, som Socialdemokraternes Jari Due Jessen, der sidder i Skole- og Børneudvalget, hæftede sig ved, da punktet blev behandlet i byrådssalen.

- Vi har at gøre med to pavillonbygninger, som er henholdsvis 15 og 17 år gamle, som er blevet estimeret til at holde omkring 15 til 20 år, og nu går vi ind og smider 6 millioner kroner efter en lappeløsning på det her, sagde han og uddybede:

- Jeg frygter, vi kommer til at se det her igen og igen, at vi stort set smider penge ud ad vinduet på noget, vi burde finde permanente løsninger på. Når det er sagt, stemmer vi selvfølgelig for, men jeg synes, vi bør kigge på det her med helt andre øjne og være meget mere ambitiøse.

Formand for Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Mortan Martinsson (DF), tog herefter ordet og gav udtryk for, at han delte målsætningen om at være mere ambitiøs, men at ambitioner må bøje sig for de økonomiske muligheder, udvalget har at jonglere med.

- Jeg giver dig helt ret, sagde Mortan Martinsson med henvisning til Jari Due Jessens kommentar.

- Det er at smide gode penge efter dårlige bygninger, men vi har bare ikke så mange penge lige nu, lød det fra udvalgsformanden om baggrunden for udvalgets indstilling.

På byrådsmødet gav partierne grønt lys til, at renoveringen af tagene på pavillontilbygningen ved indskolingen og SFO'en udføres i sommerferien. Renoveringen af udskolingens pavillontag er der ikke sat nogen dato på, men er planlagt til at blive udført efterfølgende.

Bedre ventilation

Mosedeskolen kan desuden se frem til, at der nu er afsat kommunale kroner til at etablere et nyt ventilationssystem på skolen. Det skal sikre tilstrækkelig med frisk luft i klasselokalerne.

Ventilationssystemet er blevet etableret i én af skolens bygningsfløje, og nu har byrådet afsat cirka 11 millioner kroner til, at det også etableres i skolens resterende fløje. Projektet kommer til at foregå i to etaper fra slutningen af juni til oktober/november i år og samme periode i 2019.