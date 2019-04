Tjørnelyskolen brændte ned 24. marts. Der var stadig møbler fra skolen, der lukkede for snart to år siden, på skolen. Bonava købte skolen med inventar. Foto: Petter Becker-Jostes

Skole brændte ned med inventar

Det undrer flere personer i forskellige Greve-Facebookgrupper, hvorfor møblerne stadig stod på skolen små to år efter at den lukkede. Sidste år solgte Greve Kommune skolen til Bonava, som vil bygge boliger på grunden. Bonava oplyser til avisen, at skolen blev købt med inventaret, hvorfor Bonava altså overtog møblerne fra Greve Kommune.

Efter at den lukkede Tjørnelyskole brændte ned søndag aften, har der på Facebook floreret en video, hvor to personer går rundt på den lukkede skole mellem stole, borde, garderobemøbler, bøger, sofaer, opvaskemaskiner, tavler og et klaver.

