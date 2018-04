Søren Lindhardt vil fortælle om virksomheders digitale aftryk, og hvad det betyder for relationen til kunderne. Pressefoto

Skab værdi med dit digitale kropssprog

Greve - 11. april 2018 kl. 14:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langt de fleste kunder går online, inden de beslutter sig for, om de vil handle med dig. Men kan de finde det, de leder efter, og hvilket indtryk giver du dem af din virksomhed?

Vidste du, at du kun har ganske få sekunder til at fange og fastholde deres opmærksomhed og interesse og vinde deres fortrolighed? Det er budskabet fra foredragsholder Søren Lindhardt, der vil dele ud af sin viden den 18. april kl. 17.00-19.30 i ErhvervsCentret Korskildelund 6 i Greve.

Foredraget er gratis og henvender sig til virksomheder, der gerne vil blive klogere på, hvordan deres online platforme hjælper dem med at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye, fortæller erhvervs- og udviklingskonsulent Dorte Kjærgaard fra ErhvervsCentret:

- Som virksomhed skal du altid tænke i salg og markedsføring - ikke bare i den fysiske verden men absolut også i forhold til virksomhedens tilstedeværelse på de sociale medier og hjemmesiden etc. Vi lever i en tid, hvor vi alle fx ved hjælp af en Googlesøgning hurtigt og nemt kan researche en mulig leverandør online, inden vi beslutter os for, hvad vi vil købe, og hvor vi vil købe det. Derfor skal man som virksomhed hele tiden være på tæerne for at være blandt de bedste på markedet til at være synlig og sælge på nettet. Det handler i bund og grund om at sikre, at du digitalt giver omverdenen det rette indtryk af dig selv og din virksomhed og dine produkter, og at du er nem at komme i kontakt med og handle med online, understreger Dorte Kjærgaard.

Hun har lige læst den nyeste udgave af undersøgelsen 'Iværksætterbarometret' udarbejdet af Center for Vækstanalyse. Den viser, at mange iværksættere mangler viden om og interesse for salg og markedsføring, og at det er en af årsagerne til, at de ikke skaber vækst.

Dorte forventer, at mange lokale virksomheder vil tilmelde sig og deltage i foredraget for at bruge det som en anledning til at reflektere over, hvordan andre opfatter dem ud fra det aftryk, de har sat digitalt fx i form af billeder, tekster, navigationsstruktur etc.

Med eksempler vil salgscoach Søren Lindhardt i sit foredrag inspirere deltagerne til at bruge deres hjemmeside til at få mere gang i salget.

- Din hjemmeside har potentialet til at blive op til tre nye medarbejdere, som 24 timer i døgnet tager sig af branding, marketing, service og salg, fortæller Søren Lindhardt, der i foredraget tager afsæt i neuromarketing.

Han vil give deltagerne input til, hvordan de opnår succes online ved hjælp af kommunikation, design, synlighed og intuitiv navigation. Ligeledes vil han give konkrete eksempler på, hvor virksomheden kan sætte ind for at udnytte sit fulde potentiale.

