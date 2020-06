Se billedserie Grundlovsforhøret foregik ved retten i Holbæk. Arkivfoto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Sigtet for svindel med lønkompensation for 220.000 kroner: 32-årig varetægtsfængslet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sigtet for svindel med lønkompensation for 220.000 kroner: 32-årig varetægtsfængslet

Greve - 04. juni 2020 kl. 14:04 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejeren af en virksomhed i Greve er blevet sigtet og varetægtsfængslet i fire uger for forsøg på svindel med regeringens lønkompensation i forbindelse med coronakrisen. Det oplyser anklager ved Midt- og Vestsjællands Politi Anja Lund Liin.

Læs også: Dommer fængsler direktør på mistanke om coronasnyd

Virksomhedsejeren er en 32-årig mand med bopæl i Næstved, og han har i alt ansøgt om en hjælpepakke på 220.000 kroner til at dække udgifterne til 10 ansatte.

- Vi kan se, at der eksisterer en virksomhed på papiret, men da han blev spurgt ind til den under grundlovsforhøret, kunne han ikke rigtig forklare, hvad det er for en virksomhed, siger Anja Lund Liin.

Manden har fået udbetalt pengene, men de er blevet beslaglagt i forbindelse med efterforskningen.

Hun forklarer, at hun ikke kan gå ned i detaljer omkring sagen, da den fortsat efterforskes. Det er også grunden til, at hun anmodede om, at den 32-årige skulle varetægtsfængsles.

- Han er blevet fængslet, fordi han ikke skal have mulighed for at påvirke den videre efterforskning i sagen, siger hun.

Den 32-årige erkendte, at han havde ansøgt om pengene, men han påstod, at der var fejl i selve ansøgningen, forklarer anklageren.

Straffen kan firedobles Den 32-årige er sigtet for bedrageri, og findes han skyldig i at have snydt for 220.000 kroner vil straffen normalt være mellem seks til otte måneders fængsel, forklarer Anja Lund Liin.

Regeringen har i forbindelse med coronakrisen dog indført en skærpelse, der kan firedoble straffen, hvis den 32-årige findes skyldig.

- Det er svært at sige, hvor sådan en sag lander, da domstolene endnu ikke har ført sager, efter skærpelsen er indført, siger Anja Lund Liin.