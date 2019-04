Den 49-årige servicemontør Per Sørensen fra Greve, er en af dem, der har været med til at sikre rent drikkevand i et af verdens fattigste områder. For nylig var han nemlig i Nepal. Foto: Raphael Baumann

Servicemontør fra Greve sikrer rent drikkevand i Nepal

Greve - 11. april 2019

Den 49-årige servicemontør Per Sørensen fra Greve er en af dem, der har været med til at sikre rent drikkevand i et af verdens fattigste områder.

Normalt arbejder 49-årige Per Sørensen fra Greve som servicemontør, hvor han arbejder med AquaClean douchetoiletter i sanitetsvirksomheden Geberit. Men i marts måned blev hans vanlige dagligdag skiftet ud, da han sammen med tre kollegaer fra Danmark og 12 andre fra resten af Norden blev udsendt til den lille afsides bjerglandsby Lapha Simaltoni i Nepal. Her skulle Per omsætte sin viden om rørinstallationer til at hjælpe beboerne med at få rent drikkevand - dog med en langt mere primitiv og anderledes arbejdsgang, end han er vant til.

- Man finder hurtigt ud af, når man er sådan et sted, at den måde man arbejder struktureret på hjemmefra, det fungerer slet ikke der. Når de lokale skal lave huller i et plasticrør, så varmer de et stykke jern og brænder hul, hvor vi andre havde brugt en boremaskine, men det har de jo slet ikke mulighed for, fortæller Per Sørensen, servicemontør i Geberit.

Det var også et helt bevidst valg, at det udsendte team fra Geberit skulle benytte sig af redskaber og materialer, som normalt er tilgængelige for de lokale, så de fremover kan reparere deres vandforsyning selv.

Gravede og gravede

Per Sørensen og hans kollegaer har hjulpet de lokale med at grave 200 meters grøfte i 90 centimeters dybde i sten, ler og skiffer til landsbyens nye vandforsyning. Per var primært på graveholdet, hvor en stor vandcisterne i Lapha Simaltoni skulle støbes og bygges færdig.

Konkret bestod arbejdet i at lægge en bund af nogle store sten og bukke armeringsjern til den bund, der skulle støbes først. Per var også med til at lave det, man kan kalde en fordelingsbrønd. Per og teamet samlede et fordelingsrør, hvor der blev lavet en grensamling, som sætter vandtilslutningen til de forskellige vandposter, der fremover skal løbe ned til de forskellige sider i landbyen.

Per havde inden den otte dage lange tur trænet en del op, så formen i hvert fald ikke skulle være en forhindring for at nå i mål med arbejdet. Han har brugt timer i et motionscenter med nye vandrestøvler på. Men som han selv siger, kan man ikke forberede sig på så anderledes et samfund, før man står i det, og man må - ligesom de lokale beboere gør det - tage tingene som de kommer.

Per Sørensen er virkelig blevet positivt overrasket over, hvor langt man kan komme med en forståelse for hinandens arbejdsopgaver og et godt samarbejde. På trods af, at meget af kommunikationen med de lokale foregik ved hjælp af håndtegn, gestik og fagter. Derfor er udviklingsorganisationen bag projektet, Helvetas, også mere end tilfredse med det arbejde, som Per og hans team fra Geberit lagde for dagen med den sparsomme tid, der var til rådighed.

- Med de få midler og værktøjer, som de lokale har, så får man stadig gjort arbejdet. Det tager bare lidt længere tid. Når dagen var gået, var vi altid kommet et godt stykke af vejen, og beboerne var også særdeles glade og tilfredse med alt det, vi fik lavet. Og det må være det, der er det største succeskriterie for den her tur, siger Per Sørensen.

Noget af det, der har gjort størst indtryk på Per, har først og fremmest været, hvor meget de lokale kvinder i bjerglandsbyen knokler. Dem tager han virkelig hatten af for, fortæller han. Samtidig var det vildt for ham at se, hvor få ressourcer beboerne har til rådighed, samtidig med at det virker som om, at de er tilfredse med det, de nu har.

- Deres enorme gæstfrihed og deres store varme over for os har også gjort kæmpe indtryk på mig, fortæller Per Sørensen.

Det arbejde, som Per og teamet har bedrevet i tæt samarbejde med de lokale beboere, har gjort, at de lokale nu har fået deres eget vandreservoir og seks aftapningssteder. Et større vandforsyningsprojekt, som forventes afsluttet i maj, skal gøre, at der i alt vil være 38 vandaftapningssteder i Lapha Simaltoni.