Sejlklubben sikrede sig flere Danmarksmesterskaber

Efter en weekend med sejlads i både svag og hård vind, gik to af DM-medaljerne indenfor sejlsport i jolletypen Tera Sport til Sejlklubben Køge Bugt. Emil Boie Jensen leverede en knusende sejr med otte førstepladser ud af ni mulige. Større kamp var der om sølvet. Med kun et point til forskel gik sølvet til Andreas Bjerre Pedersen fra Grenå Sejlklub foran vores lokale talent David Christoffersen, som fik bronze.

Sejlklubben Køge Bugt (SKB) på Greve Marina afholdt i weekenden 26+27/9 Lohke Sailing Cup - Danmarksmesterskab for jolleklassen Tera Sport og sjællandsmesterskab for Feva XL. Stævnet var en stor succes hos de unge sejlere.

Sejlsæson 2020 har generelt været meget udfordret af Corona med aflyste stævner på stribe. Weekenden før stævnet blev en række andre ungdoms DM indenfor sejlsport lukket ned pga. forsamlingsforbud, der kom ned på 50. Det var også lige ved at lukke Lohke Sailing Cup, men bane- og stævneledelsen fandt løsninger og kunne gennemføre. Her var det en stor hjælp af Lohke Materieludlejning var aktiv stævnesponsor. Lohke udlånte venligt lækre omklædnings og toiletvogne, der blev stillet op på hver af de to havneøer i Greve Marina. Terajoller på den ene havneø og Feva på den anden. Selv på vandet blev det håndhævet, at der kun måtte være 50 sammen.