Se video: Pigegarden bragte smil frem på plejehjemsbeboeres læber

Greve - 01. april 2020 kl. 16:37 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nysgerrige og forventningsfulde blikke kigger ned fra altanen og ud gennem vinduerne på Rehabiliteringscenter Hedebo i Greve.

Vinduer og døre bliver åbnet, så musikken om et øjeblik kan strømme ind.

På græsplænen foran Hedebo har fem medlemmer af Greve Pigegarde netop taget opstilling, og få øjeblikke senere begynder tonerne at strømme ud til stor begejstring for beboerne på Hedebo, der både kvitterer med anerkendende nik og klapsalver i pigernes retning.

For beboerne er pigegardens minikoncert et skønt afbræk i en hverdag, hvor Covid-19 i høj grad har sat begrænsninger for, hvad der er muligt.

- Det var både hyggeligt og dejligt. Nogle af vores beboere ringede til deres pårørende og fortalte om, at pigegarden havde været forbi og spille, siger Louise Edgar, der betegner sig selv som Hedebos husalf.

Filippa Müllertz fortæller, at det er meget anderledes, når der kun er fem, der spiller. Normalt er garden noget større.



Det er hende, der har stået for kontakten til Greve Pigegarde og inviteret dem til at spille.

- Det var et skønt afbræk i en hverdag, som absolut ikke er, som den plejer, siger hun.

Pigegarden spiller fire numre foran Hedebo, inden turen fortsætter til Lokalcentret Møllehøj, hvor beboerne heller ikke skal snydes for en optræden.

Dejligt at spille For pigerne i garden handler onsdagens minikoncerter om at bringe glæde blandt kommunens ældre borgere.

- Det er rart, at vi kan være med til at give dem en god oplevelse, siger Mathilde Flandrup.

Efter at have optrådt på Hedebo gik turen til Møllehøj.



For pigerne er det en speciel oplevelse kun at være fem optrædende. Normalt går de som en del af garden, hvor de bedre kan læne sig op ad hinanden.

- Det er meget anderledes, end når vi er hele garden, og vi kan godt høre, hvis en af os ikke lige rammer tonerne, siger Filippa Müllertz.

Ligesom resten af samfundet har Pigegarden også været lukket ned. Derfor er det begrænset, hvor meget de har kunnet øve samspillet. Pigerne fortæller, at de selvfølgelig har trænet hver for sig, og tirsdag havde de mulighed for at øve sammen.

- Vi mødtes nede på Mosede Fort, hvor vi stod og spillede i tre timer. Vi sørgede selvfølgelig for at holde god afstand, siger Filippa Müllertz.

Godt gensyn Garden er vant til at se hinanden minimum en gang om ugen, når de samles om mandagen. Derudover mødes de på kryds og tværs, når der er undervisning i de forskellige instrumenter.

Pigerne mødtes 20 minutter før, og de fik styr på de sidste finpudsninger i et cykelskur i læ for regnen.



- Vi har jo ikke set hinanden i tre ugers tid, så det er virkelig hyggeligt at se nogle af pigerne igen, siger Mathilde Flandrup.

På Møllehøj er de også glade for at se pigerne. Her stimler beboerne sammen foran vinduerne og kigger ud i den lille gård, hvor pigerne har taget opstilling.

Første nummer de spiller er »Congratulations«, en sang, de ikke havde forberedt, men alligevel kaster sig ud i, da Møllehøj fylder 44 år.

Også her er tilbagemeldingerne yderst positive.

- Beboerne syntes virkelig, at det var en god oplevelse. og der var smil på læben hele vejen rundt, siger Gitte Hansen, plejecenterleder.

- De nikkede med på melodierne, og som personale er det i disse tider vores fornemmeste opgave at bringe noget glæde til vores beboere, når de nu ikke kan få besøg eller komme på de ture, som de er vant til, siger hun.