Første gang der blev sunget fællessang i Gersagerparken var tirsdag d. 17. marts. Siden da er der blevet sunget hver aften, og flere og flere er blevet en del af sangen. Privatfoto: Jeanine Terkelsen

Se video: Fællessang holder humøret oppe i Gersagerparken

Greve - 24. marts 2020 kl. 09:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hundige: »Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab«.

Det er bare en af de sange, der de seneste aftener har givet genlyd mellem blokkene i Gersagerparken. Sangen er særligt valgt, fordi den har en fin humoristisk hentydning til, at vi skal holde afstand og opholde os i eget hjem.

Beboerne i Gersagerparken har de seneste mange aftener mødtes gennem åbne vinduer og altaner og på behørig afstand på stierne og sunget fællessang kl. 19.

- Det er så hyggeligt! Det viser, at vi stadig står sammen i de her svære tider. De sidder mange familier, unge og gamle rundt omkring i lejlighederne, der er "spærret" inde. Når vi synger sammen, viser det, at vi tænker på hinanden, også når det er svært. Vi har noget, vi er fælles om, selvom vi ikke kan være rigtigt sammen, fortæller Jeanine Terkelsen, der sammen med et par venner fra Gersagerparken har startet den nye tradition.

- Jeg havde set, hvordan man synger sammen andre steder. Og så tænkte jeg: Det er en virkelig god idé, det kan vi også i Gesagerparken. Jeg har boet her i 20 år og noget af det, jeg elsker ved at bo her, er, at vi laver så mange ting sammen som naboer. Her er et rigtig godt sammenhold, og fællessang var en god mulighed for stadig at være sammen. Så jeg ringede til Ellen og Henrik, og de var også straks med, fortsætter Jeanine Terkelsen.

Musik til sangen I Gersagerparken er de så heldige, at der også er musik til aftensangen. Henrik Mörke-Malmkvist spiller nemlig harmonika, så hver aften trækker han højtaleren ud fra fælleshuset Mælkebøtten og spiller til fællessangen.

- Det er rigtig hyggeligt, og vi kan jo se, hvordan det gør folk glade. Der kommer flere og flere herned og synger med. Det er dejligt at kunne være med til at gøre noget, der giver folk glæde i de her dage, hvor man ellers har rigeligt af bekymringer. Folk synger godt med og klapper, og det giver en særlig stemning. forklarer han. - Følelsen af at vi er sammen om det her, og at udfordringerne knytter os sammen. Det var jo kun meningen, at det skulle være et par dage, men da vi opdagede, hvor mange der gerne vil synge med, vil vi da gerne blive ved.

Tidspunktet for aftensangen er fast hver dag kl. 19, og dagens sang annonceres på en af Gersagerparkens beboersider på Facebook, så alle kan være med.

Indtil videre har beboerne bl.a. sunget Kim Larsen sange, Jeg ved en lærkerede og Der er et yndigt land. Men det er kun begyndelsen. Jeanine Terkelsen fortæller, at de har tænkt sig at fortsætte den fine nye tradition.

- Så længe Henrik har lyst til at gøre det store arbejde og spille med, så synger vi. Det fungerer virkelig godt med musikken også, og det trækker jo også flere til, hvis de fx lige er ude og gå med hunden. Det gør os glade, og folk fortæller, at det er noget, de ser frem til. Og der er jo heldigvis masser af gode sange at vælge mellem, siger hun.