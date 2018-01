Se hvad Greve-borgerne har gemt på

Mikkel Hansen Stage og Kamilla Hjortkjær vil fortælle om enkelte indkomster, men også om historierne bag nogle af indkomsterne, og om hvordan ting og fotos kan supplere hinanden rigtig godt i museets og arkivets samlinger.

Onsdag den 10. januar holder Greve Museum og Lokalarkiv åbent fra klokken 11 til 20. Denne eftermiddag klokken 16 inviteres gæster indenfor til årets første Lokalhistoriske Café. Her kan de fremmødte deltagere få et blik ind i museets "maskinrum", når arkivar Mikkel Stage og samlingsinspektør Kamilla Hjortkjær vil præsentere et lille udvalg af de mange forskellige ting, fotos og arkivalier, som Greve Museum og Lokalarkiv har modtaget i løbet af det forgangne år.

De genstande, fotos og arkivalier, som museet og lokalarkivet samler og bevarer for eftertiden, er grundlaget for at fortælle om områdets historie. Hovedparten af samlingerne er indkommet som gaver fra borgere både fra Greve og fra andre steder i landet, og det er også tilfældet for de fleste af de indkomne effekter i 2017.

Fælles for alle indkomsterne er, at de på forskellig vis fortæller historien om det levede liv i Greve og omegn gennem tiden. Denne eftermiddag vil Mikkel Hansen Stage og Kamilla Hjortkjær vise et udvalg af indkomsterne fra 2017 og fortælle historierne bag de enkelte indkomster.

Toppen af isbjerget

Når man almindeligvis besøger Greve Museums udstillinger er det dog kun en lille del af museets og arkivets samling, de besøgende får at se. Resten befinder sig på magasin til brug i skiftende særudstillinger og bruges i både forskning og anden form for formidling og som dokumentation for eftertiden i arkivet. Så denne eftermiddag har man altså en unik mulighed for at se på nogle af de ting, der måske først bliver fundet frem igen om flere år.

Arrangementet koster 30 kroner per deltager. Dog er det gratis at deltage for medlemmer af Greve Museums Venner, Greve Lokalhistoriske Forening, Foreningen Valdemar samt Sydkystens Slægtsforskere. Det foregår onsdag den 10. januar klokken 16 til 17 på Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve.

Telefonnummeret er 43 40 40 36. Museet har denne onsdag åbent fra klokken 11 til 20. Læs mere om Greve Museums åbningstider, arrangementer og udstillinger på hjemmesiden www.grevemuseum.dk. Der er fri entré til museet.