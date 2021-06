Se billedserie Det var mest for sjovt, men banen var nøje tilrettelagt, sådan så børnene også kunne motorikken i gang.

Send til din ven. X Artiklen: Se de mange skønne billeder: 52 Superhelte besejrede mobningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se de mange skønne billeder: 52 Superhelte besejrede mobningen

Greve - 12. juni 2021 kl. 07:47 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Superhelteven står der på de hjemmedesignede t-shirts, og i Børnehaven Vesterbo i Greve Landsby har de 52 af slagsen. Børneinstitutionen har ugen igennem haft fokus på fri for mobberi, udviklingen af det gode venskab på tværs af de mindste og større børn, samt at alle børn besidder unikke superheltekræfter uanset, hvem de er.

- Vi har ugen igennem italesat det at være en god ven. Det er vigtigt, at børnene lærer at se udover deres egen næsetip, og lærer at tale og opføre sig pænt overfor hinanden. Gode hænder giver gode venner, forklarer Sarah Schustin, som har været tovholder på anti-mobbeugen i børnehuset.

Mission anti-mobning For at afslutte temaet bedst muligt var børnene udklædt som superhelte a la Batman, Zorro og Elsa, mens de havde deres egne speciallavede superheltemaske på, som skulle hjælpe og beskytte mod de farlige skurke, som de kunne støde på undervejs i deres superheltemissioner. I den anledning var legepladsen forvandlet til et slaraffenland, hvor superheltene, krudtuglerne og rødderne fra Børnehaven Vesterbo, i fællesskab skulle igennem otte forskellige aktiviteter, som blandt andet bød på at besejre de onde skurke, undgå den farlige laser og de dødsensfarlige minefelter i sandkassen.

Børnenes motoriske og samarbejdsmæssige færdigheder blev ligeledes udfordret, da bomberne uden at røre jorden, skulle transporteres fra den gule til den grønne spand, mens de ved hjælp af snilde og samarbejde skulle forcere flere balancebomme.

Nye superkræfter

På den måde kunne alle børnene sætte deres egne nyfundne superheltekræfter i spil, samtidig med at pædagogerne blev førstehåndsvidner til, hvor stor en udvikling børnene har været igennem fra mandag til fredag.

Alle aktiviteterne bandt sløjfen på en uge med fokus på det at være en god ven og ikke mindst at blive fri for mobberi.

- Børnenes store helte og idoler er superheltene, og ingen superhelt ser ens ud. De kan både se forskellige ud og have indre og ydre superheltekræfter. Det væsentlige har været, at børnene har udviklet sig, og det kan man klart se, at de har, siger Sarah Schustin.

Alle inddraget

Børnenes alder spænder fra to til seks år, så det har krævet nøje planlægning at få alle børn inddraget i det vigtige vigtige tema.

- Der har været et forskelligt fokus alt efter, hvor gamle børnene har været. De store børn har ugen igennem haft som en af deres missioner at hjælpe de mindre børn. Alle børn har virkelig været så seje, fortæller en storsmilende Sarah Schustin.

Heller ikke forældrene er sluppet for at få lektier for. De har, som led i projektet, fået til opgave at være bannefører for den gode tone og forklarer om problematikkerne bag mobning i børnemæssig højde. Til den lejlighed havde Børnehuset lavet en sang og en remse, som også skulle være med til at anspore børnene og forældrene til fortsætte læringen om nej tak til mobningen, og ja tak til det at være en god ven, når børnene var hjemme i privaten.

Dagen blev afsluttet med, at de »rigtige« superhelte havde været forbi med hemmelige gaver til deres superheltevenner.