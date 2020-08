Se billedserie Det var ikke alle prismodtagere, som havde mulighed for at være til festen. De fik blev ringet op over Skype og kunne på den måde tage del i festlighederne. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Se de mange billeder: Foreningens talenter og ildsjæle blev hyldet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se de mange billeder: Foreningens talenter og ildsjæle blev hyldet

Greve - 23. august 2020 kl. 10:13 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi kan vidst godt blive enige om, at håndbold er sjovere end fodbold.

- Ja, jeg synes ikke rigtig, at vi kan høre dem nede ved fodboldbordet.

Næsten intet var, som det plejer, da Tune IF lørdag eftermiddag uddelte priser til foreningens medlemmer, frivillige og talenter, men den kærlige rivalisering mellem især håndbold-afdelingen og fodbold-afdelingen var intakt.

Fra de respektive borde blev der lige givet en ekstra gang gas, når det var en af de to foreningers medlemmer, der blev kaldt op til scenen.

Når intet var som før, så skyldtes det selvfølgelig, at corona har sat en stopper for de fleste større fester i de seneste måneder. Det var også tilfældet med Tune IF's årlige abegilde, som enkelte ynder at kalde den årlige pokalfest, der skulle have været afholdt i foråret.

Den var lørdag eftermiddag erstattet med Pokal tamtam, for selvom fællesskabet har været sat ud af spil, så skulle fællesskabet og de mange ildsjæle, som gør det muligt i Tune IF, selvfølgelig fejres.

- Det er en anderledes måde at være sammen på, men er vi i Tune IF ikke gode til at finde løsninger, når det kræves af os? spurgte Pauli Christensen, hovedformand i Tune IF, da han bød de knap 500 gæster velkommen,

Et særligt fællesskab Man fornemmer hurtigt, at Tune IF er samlingspunktet for mange af byens borgere, og ser man på det seneste medlemstal i foreningen fra udgangen af 2019, så lød det på 4554 medlemmer. Det er ret godt gået af en by, hvor indbyggertallet er 5280.

- Så det overgår vi jo snart, lød det fra Pauli Christensen.

Den slags lader sig kun gøre, hvis man har engagerede medlemmer, som brænder for foreningslivet, og netop engagent og hjælpsomhed var nogle af de ord, der oftest blev knyttet til de i alt 10 prisvindere og tre nye æresmedlemmer, der blev udpeget under festlighederne.

De modtog priser Årets Nye Ildsjæl blev Aleksander Kruse Shamburg-Müller fra Tune IF e-sport.

Årets Unge Ildsjæl gik til Mathias Jacobsen, fodbold.

Årets kammerat blev Mikkel Langebjerg, håndbold.

Årets præstation gik til Tobias Mygind, håndbold.

Årets Idrætsinstruktørpris gik til Heidi Dyhr, Trim.

Årets Idrætslederpris gik til Mette og Michael Thylkjær.

Dagbladets Idrætslederpris gik til Niels Erik Olsen, tennis.

Årets Jubilæumspokal gik til Lene Barslund.

Foreningens tre nye æresmedlemmer er Dan Petersen, Per Lund Sørensen og Anne Kaas Andersen. Overblikket over priserne kan man få i faktaboksen.

En vej ind i byen To af deltagerne, Jacob Wolff og sønnen Victor, var med for første gang. Og selvom de altså har første rigtige Tune-fest til gode, så hyggede de sig.

Før coronaen ramte, havde de været med til at stable et basketballhold på benene i Tune, ligesom det meste af familien har trænet i fitnesslokalerne.

De flyttede til byen for tre år siden, og netop foreningslivet har betydet, at de er faldet hurtigt og godt til, forklarer de.

- Man møder en masse mennesker heroppe, og fra den ene dag til den anden bliver man bare en del af byen. Det er virkelig noget særligt, siger Jacob Wolff.

- Der er bare et særligt fællesskab omkring Tune IF, som man ikke oplever mange andre steder.

Præget af corona Festlighederne bar selvfølgelig præg af corona, og kindkys og dans på bordene var afløst af håndsprit og særlige regler for, hvem der måtte benytte hvilke toiletter. Derudover var bordkortene erstattet med mundbind, som kunne tages i brug, hvis man havde lyst.

Det lod gæsterne sig dog ikke mærke af, og de lod i stedet snakken gå henover bordene.

Men mon ikke en del af gæsterne glæder sig til at kunne smide hæmningerne og feste til ud på natten, når der efter planen holdes pokalfest i Tune til næste forår?