Se de mange billeder: Femårige Luna er optaget på Det Kongelige Teaters balletskole

Greve - 11. juli 2020 kl. 07:52

Der går ikke mange sekunder fra femårige Luna Grønhage har fået sit skørt og sine balletsko på, før hun stormer ind i salen og begynder at danse foran de store spejle.

Det ser ud som om, at verden omkring hende forsvinder, og hun er optaget af at snurre, løbe, hoppe og dreje rundt. At stå på hænder bliver også øvet ret flittigt.

Hun fræser rundt i Den Klassiske Balletskoles lokaler i indkøbscentret Waves, og det var også på balletskolen, at hun for første gang fik smag for ballet.

Det er hun så dygtig til, at hun er sluppet gennem nåleøjet og er en af i alt ni nye elever, der skal starte på Det Kongelige Teaters Balletskole i København efter sommerferien.

Omkring 200 piger og drenge var til de mange prøver, som det kræver, før skolen træffede en afgørelse.

Femårige Luna Grønhage slog sig løs foran kameraet og gav prøver på sit talent, da Dagbladet var forbi Den Klassiske Balletskole i Hundige, hvor hun har lært at danse ballet. Foto: Kenn Thomsen

Men selvom hun er vant til at stå foran et publikum og danse foran fremmede, så er mødet med avisens journalist en helt anden sag. Hun er tydeligt genert, når der bliver stillet spørgsmål, og det er nok meget naturligt, når man blot er fem år gammel og fylder seks senere på året.

- Jeg har danset ballet hele mit liv, får hun dog sagt.

Og på spørgsmålet om, hvordan hun er blevet så god til det, lyder svaret efter lidt betænkningstid:

- Fordi jeg har øvet mig rigtig meget, og nogle gange danser jeg også ballet derhjemme.

Lunas storesøster Laura gik til ballet, mens Luna var helt lille.

- Derfor begyndte hun også at danse, dengang hun lærte at gå, siger Lunas mor Daniela Grønhage.

Derudover har dans altid fyldt meget i familien, men det er kun i den yngste generation, at ballet har været den foretrukne dans.

Det var balletlærerinden Claudia Victoria Friedrich, der opfordrede Luna til at gå til prøverne. Foto: Kenn Thomsen

En svær beslutning Selvom forældrene selvfølgelig er stolte over, at Luna er kommet ind på skolen, så har det været en svær beslutning, om hun alligevel skulle starte.

- Hun er jo begyndt i indskolingen på en anden skole, og det betyder, at hun skal væk fra de trygge rammer, siger Daniela Grønhage.

Også det pres, som datteren på sigt kan føle, har fyldt en del. Det er nemlig sådan, at Luna i første omgang har sikret sig plads på skolen til og med andet klassetrin. Herefter skal hun til en prøve igen for at se, om hun kan fortsætte i tredje klasse.

- Vi har været bekymrede for, om det ville blive for konkurrencepræget, siger Daniela Grønhage.

Derfor tog hun fat i andre forældre, som har eller har haft børn på skolen for at høre mere om miljøet.

- De fortalte, at de første par år, handler om at have det sjovt, mens man går i skole og danser ballet et par gange om ugen, siger Daniela Grønhage.

- Og skolen har forsikret, at de får undervisning i de samme fag som i folkeskolerne, så de ikke er bagud rent fagligt, hvis de ikke skal gå på skolen længere.

Efter andet klassetrin skal Luna til en prøve. Her afgøres det, om hun kan fortsætte i tredje klasse på balletskolen. Foto: Kenn Thomsen

Den generte pige, der tidligere sad foran journalisten, forsvinder som dug for solen, da fotografen finder udstyret frem.

Her er det tydeligt, at Luna igen er i sit rette element, når balletten får lov til at fylde.

Hun følger fotografens og sin balletlærerindes, Claudia Victoria Friedrich, anvisninger, og selv om hun er fuldt koncentreret sender hun gladeligt et lille smil i retning af kameraet.

Claudia Victoria Friedrich er også indehaver og leder af Den Klassiske Balletskole, og det var hende, der tidligere på året anbefalede, at Luna skulle melde sig til prøven.

I de syv år, hun har haft balletskolen, er fem af eleverne blevet optaget på Dent Kongelige Teaters Balletskole.

- Det er altid sjovt, når en af eleverne bliver optaget, og det er dejligt, når de kommer på besøg og kan fortælle om de ting, de oplever derinde, siger hun.

Claudia Victoria Friedrich har et godt samarbejde med skolen i København og kender til miljøet. Derfor ved hun, at der venter Luna og de øvrige elever en stor oplevelse.

- Undervisningen foregår jo inde på Det Kongelige Teaters Balletskole, så eleverne kommer til at møde de ældre elever og de professionelle dansere, når de går rundt på gangene, siger hun.

Den eneste ulempe, hun ser ved uddannelsen, er, at der er risiko for, at man ikke kommer hele vejen igennem.

Skulle Luna være en af de mange, der ikke går hele vejen, så er hun sikret en plads på N. Zahles Gymnasieskole, som også står for den boglige del af undervisningen på Balletskolen. Men inden da kan hun se frem til tre år med ballet på skoleskemaet.