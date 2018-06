Se billedserie Folketingsmedlem fra Venstre Bertel Haarder var blandt talerne ved grundlovsmødet på Greve Museum tirsdag eftermiddag. Foto: Jørgen Jørgensen

Se billederne: Grundlovsmøde på Greve Museum

Greve - 06. juni 2018 kl. 11:22 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Grundlovens styrke viser sig ved, at den også gælder for dem, vi ikke kan lide.

Sådan fremhævede mangeårigt folketingsmedlem Bertel Haarder (V) den lov, som i år fylder 169 og fejres i hele landet på grundlovsdag. Han var én blandt flere talere i gården på Greve Museum tirsdag eftermiddag, hvor de borgerlige partier fra Greve og Solrød for syvende gang havde valgt at lave et fælles grundlovsmøde. Foruden at pege på paragraffer i Grundloven, der sikrer borgerne frihedsrettigheder, tog Bertel Haarder afstand fra det, han kalder nationalegoisme i en tid, hvor aftalesystemer på tværs af lande er under pres.

- Aftalesystemer skal vi passe på. Det er vejen til fred i verden, hvis jeg må sige det lidt højtideligt. Det er vejen til velstand, og derfor er vi meget betænkelige ved en amerikansk præsident, der næsten konsekvent blæser på aftaler, opsiger dem, dropper frihandelsaftaler og skaber sig uvenner, lød det fra Bertel Haarder, som uddybede:

- Hvis Trump er borgerlig, så er jeg ikke borgerlig. Jeg er til gengæld liberal og kulturkonservativ, men ikke nødvendigvis borgerlig. Jo, hvis det gælder Gud, konge og fædreland, borgerlige dyder, pligten til at sørge for sig og sine og tage samfundsansvar, så er jeg meget borgerlig, men hvis det drejer sig om national egoisme, om at varetage de velbjergedes interesser, så er jeg ikke borgerlig.

I talen betonede han også vigtigheden af at værne om tillid, som han anser som en fundamental værdi i det danske samfund. En værdi der ifølge folketingspolitikeren blandt andet kommer til udtryk i form af tillid til myndigheder, at man tør sælge frugt ved vejen med en åben pengekasse, eller at man tør stille barnevognen med sit barn uden for vinduet på restauranten. Han pegede desuden på, at da danskerne i 2016 stemte om, hvilke værdier der var vigtige at have med ind i fremtidens samfund, den såkaldte Danmarkskanon, så var tillid blandt de ti værdier på listen.

- Nu bliver jeg meget naturvidenskabelig, for det er jo Stephen Hawking, som sagde, at 80-90 procent af alt i dette univers består af usynligt mørkt stof, og vi ved, det er der, det viser beregningerne, men vi kan ikke se det. Sådan er det med tilliden. Vi ved, den er der, men vi kan ikke se den, men uden den så ville samfundet ikke hænge sammen, sagde han.

Både lands-, lokal-, og ungdomspolitikere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti holdt taler ved arrangementet.