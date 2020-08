Se billedserie Medlemmerne i Puls havde klædt sig festligt på til lejligheden og sørgede for sydlandsk stemning i Hundige.Foto: Emil Kristensen

Se billederne: Grisefest i Gersagerparken

Greve - 08. august 2020 kl. 07:29 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi elsker dans og god musik, Eviva España«

Elisabeth Edbergs fortolkning af den berømte vise blev sunget for fuld hals, da der fredag aften blev afholdt grisefest i Gersagerparken.

Her var sangria i glassene og de kortærmede sommerskjorter var fundet frem fra gemmerne for at fange den helt rigtige stemning.

Det hjalp vejret også på, og var det ikke for Gersagerparkens karakteristiske boligblokke i baggrunden, så kunne scenen godt være sat på et hotel på Costa del Sol.

Det var foreningen PULS, der havde indbudt til fest.

- Der er jo mange, som ikke har kunnet rejse syd på i år, så vi tænkte, at vi kunne bringe lidt spansk stemning til Gersagerparken i stedet, siger Lene Pedersen, der er formand i PULS.

Hun og resten af holdet står årligt bag flere fester i Gersagerparken, herunder den årlige Gersager Festival, men det har corona fået sat en kæp i hjulet for i år.

- Det er den første fest, vi holder i år. Normalt vil vi nok have haft tre eller fire festlige arrangementer på den her tid af året, siger Lene Pedersen.

Festerne har manglet Blandt nogle af gæsterne var der da også glæde at spore over, at det endelig har kunnet lade sig gøre at få stablet et arrangement på benene.

- Vi har godt nok savnet både fest og samvær i parken, så det er rart, at vi kan åbne lidt mere op nu, siger Aase Lang, der bor i Gersagerparken.

- Det er et glimrende arrangement, de har fået skabt, og samværet i Gersagerparken har været meget præget af corona, hvor vi har sørget for at holde afstand, siger Karsten Rasmussen.

Samler ind For at kunne overholde retningslinjernene var det kun muligt at 43 personer kunne indlæse billet til arrangementet, de sidste syv pladser blev besat af medlemmer i PULS, der sørgede for at få festen til at forløbe gnidningsfrit.

- Normalt sidder vi flere om bordene, men vi har sørget for, at der er god afstand mellem de mennesker, som ikke er i familie med hinanden, siger Henrik Mörke, der er medlem af PULS og som regel står for musikken, når de holder fest.

Han fortæller, at de manglende fester betyder, at det ikke har været muligt at samle penge ind til de mange aktiviteter og tiltag, som foreningen tilbyder Gersagerparkens børn og unge.

- Når vi holder fester og festival, så er det for at samle penge ind til børn og unge. Derfor har vi ikke været i stand til at samle så meget ind i år, og det kan vi virkelig godt mærke, siger han.

- Derfor er det også godt, at vi kan få lidt penge i kassen med den her fest, men det er kun et lille plaster på såret.

Ved langbordene var stemningen høj i den tid, Dagbladet var forbi, og den eneste anke, der blev udbrudt var, at maden ikke var på bordet endnu. Men på det tidspunkt var klokken heller ikke mere end 17.30, og foretterne havde været serveret.

Og selvom der var fokus på afstand, og der fx kun måtte stå fem i køen til baren ad gangen, så så det alligevel ud til, at Gersagerparken glemte coronaen for en stund og nød en aften under mere eksotiske himmelstrøg.