Se billederne: Fejrede de frivillige med julefrokost i sommervarmen

Greve - 22. august 2021 kl. 11:09 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Tune: Julemusik, sild og snaps - og det hele store julefrokost-setup, nissehuer og julestriktrøjer. Juletræer. Julestemningen var i top, da Tune IF lørdag aften, en halvvarm sommeraften, holdt fest for klubbens mange frivillige.

- Vi er de første til at holde julefrokost. Sådan er vi i Tune IF, vi er altid nummer et, siger formand Pauli Christensen, formand i idrætsforeningen og griner.

Festen var planlagt til for to år siden, men coronaen fik den udskudt, og nu hvor verden åbner igen, var stemningen ,at den skulle have en over nakken med fest. Humøret var højt og folk var klædt til julefest:

- Vi kunne være kommet i sommertøj, men nu har vi taget nissehuer og juletøj på. Det er sjovt. Man kan altid snakke med folk om en nissedragt eller hue, siger Lisbeth, der var med til festen sammen med sin mand, der er frivillig i Tune IF.

Netop frivilligheden skulle fejres:

- Uden de frivillige var vi ingenting, Det her er en belønning til alle de frivillige. Vi giver noget tilbage, og så giver det en følelse af fællesskab, at vi kan feste sammen, siger Pauli Christensen.

Fællesskabet i Tune er stort, og idrætsforeningen har hele 4768 medlemmer, kunne formanden oplyse i en af sine taler. Det er et stort tal for en by på 5226 indbyggere.

- Det er lige før, vi skal klappe af os selv. Det gør vi, lød det fra Pauli, da han på scenen forklarede foreningens aktuelle status, og jublen gav også genlyd i hele hallen i det sekund, opfordringen kom.

Omkring 300 var inviteret til festlighederne, som også bestod af uddeling af priser og præmier til de, der har gjort det særligt godt. Blandt andet blev årets unge ildsjæl, årets nye frivillige ildsjæl og årets præstation kåret under store klapsalver.

Stemningen bar præg af, at man kan en masse i Tune, hvilket også blev understreget af, at man netop har bygget et fitnesscenter uden midler fra kommunen, samt at man blev kåret til Årets Fantastiske Fællesskab i 2018.

At tingene ser ud til at lykkes giver blod på tanden. Byrådet og blandt andre borgmesteren havde også taget mod invitationen til festlighederne, og de kunne høre formanden læse op fra ønskelisten:

- Vi skal fortsat udvikle Tune, og vi vil gerne tænke stort. Så hvorfor ikke få en svømmehal i forbindelse med det nye plejecenter, lød det fra Pauli Christensen direkte henvendt til byrådets bord, hvilket medførte stor jubel i hallen.

Pernille Beckmann, i julestemningens navn klædt helt i rødt, fik elegant svaret tilbage:

- Glædelig jul, indledte hun. Borgmesteren måtte dog skuffe og fortælle, at hun ikke havde den store gavesæk med. Hun kom dog ikke tomhændet:

- I stedet Anne Marie Lyduch og jeg siddet og nørklet en gave sammen til jer, mens sammenrullede papirer blev delt ud ved bordene.

- Vi synes, Tunesangen træner til fornyelse, lød det inden Anne Marie Lyduch gik til mikrofonen og sang den nye sang, som en anden bakkesangerinde, hvilket fik løftet stemningen et ekstra nøk inden desserten blev serveret og inden der blev spillet op til dans.