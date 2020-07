Se billederne: De små pirater var på vandet

Se billedserie 8-årige Filip Tsipak var på vandet for første gang, og det viste sig, at han var noget af en søulk.

Greve - 18. juli 2020 kl. 08:37 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Du skal bare lade som om, du er i sandkassen, og så skal du skovle vandet bagud.

Ordene kommer fra en af de hjælpetrænere, der fredag er i vandet ud for Sejlklubben Køge Bugt (SKB) på Greve Marina.

Det er han sammen med et hold små pirater, hvor det for nogens vedkommende er første gang, de er på vandet.

Faktisk er det hele pointen med holdet, der skal give børn mellem seks og ni år en tryg start på vandet, og forhåbentlig give dem smag for sejlsport fremadrettet, lyder det fra Stephen Whittle, der er en del af ungdomsledelsen i SKB.

- Børnene får mulighed for at komme ud på vandet, hvor de igennem sjov og leg kan få en fornemmelse af, at det slet ikke er så farligt, siger han.

De Små Pirater er et tilbud, som sejlklubben har til de yngste, hvor de mødes hver tirsdag. I den seneste uge har de dog haft mulighed for at tilbyde det gratis til de af kommunens børn, der har haft mod på det.

SKB har fået del i de 1,9 millioner kroner, som Greve Kommune fik tildelt af staten, så de kunne sætte sommeraktiviteter i søen for børn og unge.

- Det har blandt andet været nødvendigt at købe våddragter, kajaker og SUP-boards, siger Stephen Whittle.

Noget for enhver I havnen er der gang i alt fra SUP (Stand up paddle boards), og små kajakker, som børnene selv sejler rundt i. Det hænder, at en af de nye på vandet mister kontrollen og ikke rigtig kan finde ud af at komme tilbage, men det er også her dramaet topper fredag formiddag.

Trænere og hjælpetrænere er hurtigt fremme og kan hjælpe dem sikkert i land.

For dem, der godt kan lide fart, er det også muligt at komme ud i en speedbåd med en af hjælpetrænerne og sejle på det åbne hav uden for havnen, og det samme kan lade sig gøre i en af klubbens sejlbåde.

- Vi vil gerne have, at der er noget for enhver smag. Kan man bedst lide at padle for sig selv, kan man gøre det, og vil man gerne have et indblik i, hvordan en sejlbåd fungerer, så kan man komme med ud, siger Stehpen Whittle.

Første gang på vandet Et af de børn, der er i vandet, er 8-årige Filip Tsipak.

Og det er første gang, at han prøver at sejle, hvis man altså fraregner ture med færgen, fortæller han.

- Jeg synes, det er sjovt, når man selv får lov til at padle rundt, men det er også lidt hårdt, siger han, da han holder en kort pause på kanten.

- Jeg har virkelig brugt mange kræfter, så jeg er blevet lidt træt i armene efterhånden.

Før han padlede rundt var han også ude i sejlbåden, og han var lidt overrasket over, hvor meget fart den egentlig kunne få på.

- Der kom rimelig meget fart på derude, selvom vi vidst ikke kom til at sejle mere en tre knob, siger han.

Dorte Schrøder er træner i klubben og har selv børn, der dyrker sejlsport.

Hun så gerne, at endnu flere fik øjnene op for alt det sjov, man kan have på vandet.

- Vi bor i Greve Kommune, som ligger ud til vandet. Det burde endnu flere få glæde af, siger hun.

- Så fra klubbens synspunkt håber vi selvfølgelig, at nogle af de børn, der kommer i de her uger, vil få smag for sejlsport på længere sigt, siger hun.

Fredag er sidste dag, at de små pirater er i vandet, men i uge 30 starter endnu et sommerforløb i SKB. Denne gang er er der fokus på de 9 til 14-årige, som kan få lov til at sejle.